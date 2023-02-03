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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المشاركون بالمسابقة العالمية للقرآن: مصر قبلة العلماء في شتى بقاع الأرض

صدى البلد

نظمت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 3 فبراير 2023م زيارة لمسجد محمد علي بالقلعة للمحكمين والمتسابقين المشاركين بالمسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، وعلماء وأئمة دولة تنزانيا المشاركين في الدورة الدولية المشتركة لأكاديمية الأوقاف الدولية.

وأعرب المشاركون عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة الميدانية وانبهارهم بهذه الأماكن التاريخية، وما رأوه فيها من تراث عظيم، وحضارة عريقة شاهدة على عظمة مصر في الماضي والحاضر، فمصر هي قبلة العلماء والأدباء والمفكرين في شتى بقاع الأرض، مقدمين الشكر للدولة المصرية ولوزارة الأوقاف على هذه الجولة التاريخية المتميزة التي شاهدوا من خلالها تاريخ مصر العريق.

 

حضر الصلاة، الدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والشيخ عبد الفتاح جمعة مدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات الإسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة والشيخ هيثم رمضان المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.

واستمع الوفد إلى خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شئون القرآن الكريم بعنوان: "القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون"، وأدوا صلاة الجمعة بالمسجد، ثم استمعوا لشرح تفصيلي حول جامع الناصر قلاوون وقصر وقلعة محمد علي وما تحويه هذه المنطقة من آثار شاهدة على مدى ما وصلت إليه العمارة المصرية من الروعة والجمال.

الأوقاف المسابقة العالمية علماء مصر قبلة العلماء

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