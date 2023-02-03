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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر: مواجهة الأهلي مع سياتل صعبة.. ونتعامل مع كل مباراة بشكل مختلف

كولر
كولر

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يستعد بقوة لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب، مؤكدا أن الجميع في حالة تركيز شديد قبل المباراة المرتقبة غدا السبت.

وأوضح في المؤتمر الصحفي عقب مران الأهلي اليوم أن مواجهة سياتل صعبة وأمام منافس قوي يميل إلى المدرسة اللاتينية، ويمتلك عناصر من أصحاب المهارة، خاصة من لاعبي أمريكا الجنوبية، مضيفا أن فريق الأهلي يتعامل مع كل مباراة على أنها الأهم في الموسم.

تعرّف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسياتل الأمريكي

مؤتمر صحفي لـ مدرب الأهلي والشناوي في ملعب ابن بطوطة اليوم

وأشار إلى أن مباراة «أوكلاند» كانت صعبة، موضحا أن فلسفته هي التعامل مع كل مواجهة بشكل مستقل ومختلف، وأنه مقتنع دائما أن المباراة القادمة هي الأهم، لذلك، هو لا يفكر في أبعد من المباراة المقبلة.

وأكمل: «الجميع يعلم قوة وقدرات لاعبي الأهلي، وكل فريق يلعب أمامهم من هذا المنطلق.. وفي لقاء «أوكلاند» واجهنا منافسا يعرف قدراتنا ولعب بقوة، ولكننا كنا مستعدين بشكل جيد وحققنا الفوز».

الأهلي لديه عناصر مميزة وقادرة على خوض المباريات الكبيرة

وشدد كولر على أن الأهلي لديه عناصر مميزة وقادرة على خوض المباريات الكبيرة، موضحا أن الفريق استعد بشكل مناسب لكل مباراة في البطولة.

 

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