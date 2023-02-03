التنمية المحلية: متابعة مستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية لمنع التعديات على الأراضي

التقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين .

فى بداية الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 والتي ستبلغ تكلفتها حوالى 440 مليون جنيه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

ووجه اللواء هشام آمنة بزيادة معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال قبل الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة من هذه المشروعات لخدمة المواطنين من أبناء المحافظة والمترددين عليها من المحافظات المجاورة لها ، كما وجه " آمنة" بضرورة التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ .

وعرضت الدكتورة منال عوض معدلات تنفيذ المشروعات الجارية في مختلف مجالات الخطة الاستثمارية ، كما أشارت إلى جولاتها الميدانية لمتابعة الأعمال في تلك المشروعات على أرض الواقع خاصة مشروعات الرصف وتطوير الشوارع والطرق والتأكيد على الالتزام بالجدول الزمنى والمواصفات الفنية المقررة بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم عنها .

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي يجري تنفيذها فى 28 قرية بمركز كفر سعد ، حيث سيتم تنفيذ أكثر من 800 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية التى تهم أبناء تلك القرى وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والشباب والرياضة والكهرباء والغاز والتعليم وتحسين البيئة والاتصالات وغيرها ، بالإضافة إلى مشروعات الإدارة المحلية والخاصة بتنفيذ 9 أسواق و11 موقف و5 وحدات إطفاء.

وأكدت منال عوض أن نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية في دمياط بلغت أكثر من 77% وجاري المتابعة للانتهاء من جميع المشروعات ودخولها الخدمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هناك متابعة وزيارات ميدانية تقوم بها لمتابعة تلك المشروعات على أرض الواقع .

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة متابعة كافة المشروعات المستهدفة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المشروعات الخدمية وتذليل أي تحديات تواجه أعمال التنفيذ بما يساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة لمواطنى القرى المستهدفة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياتهم .

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ دمياط جهود المحافظة في التعاون مع باقى الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية في إطار الاستعداد لشهر رمضان الكريم وتلبية احتياجات المواطنين بكافة المراكز والمدن والقرى خلال الفترة الحالية .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى افتتاحها عدد من معارض " أهلاً رمضان " خلال الأسبوعين الماضيين في مدن دمياط وكفر سعد و الروضة و الزرقا والتي تشهد إقبال كبير من المواطنين بسبب جودة السلع وأسعارها المنخفضة عن مثيلاتها في الأسواق والتي تتضمن الخضروات والفاكهة واللحوم والمجمدات والسكر والأرز والمكرونة ، مشيرة إلى أنه جارى إنشاء عدد جديد من المعارض في باقى مدن المحافظة والقرى بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديريات التموين وبعض كبار التجار .

وأكد وزير التنمية المحلية على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى و تكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين ، وطالب الوزير بضرورة الاستمرار في مراقبة الأسواق والمحلات التجارية للتصدي لمحاولات احتكار السلع والمضاربة في أسعارها .

وفى ختام الاجتماع ناقش وزير التنمية المحلية مع محافظ دمياط جهود الاجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الملف المهم .

أكد وزير التنمية المحلية، ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي لكافة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد والإزالة الفورية لكافة أعمال البناء المخالف.

وأشارت منال عوض إلى تلقيها بصورة أسبوعية تقارير حول كافة الحالات التي يتم رصدها بمنظومة المتغيرات المكانية ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه تلك الحالات وعدم السماح بأى تقصير في هذا الملف والتصدى لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية.