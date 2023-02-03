تحرير 1800 محضر تمويني في دمياط خلال يناير

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط بإشراف على الغزاوى، عن تحرير عدد ١٧٩٦ محضر خلال يناير الماضى.

وأشارت المديرية في بيان صادر عنها اليوم، إلى أنه فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات العامه لمحاربة الجشع والمغالاة فى الاسعار وحماية المستهلك من التدليس والغش التجاري والممارسات الاحتكارية قامت المديريه بضبط وتحرير ١٧٩٦ محضر تموينى متنوع خلال شهر يناير المنصرم منها ١١٥ محضر مخابز بلديه لمخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات والتصرف فى شكائر الدقيق المدعم أوتجميعها بغرض البيع فى السوق السوداء ( ويستحق عنها فروق أسعار تمثل فرق الدعم لصالح هيئة السلع التموينية بمقدار نصف مليون جنيه ) .

وأسفرت الحملات عن تحرير١٦٨١ محضر أسواق لعدم الاعلان عن الاسعار ولمخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها ولإخفاء مخازن سريه تابعه للمحل وعدم الإفصاح عنها، و١٤ محضرا فى مجال مكافحة التدليس والغش التجاري لضبط مصنعات لحوم ودواجن لا تصلح للاستهلاك الآدمى، مع ١١ محضرا ضد بعض البدالين لمخالفة ضوابط صرف المقررات التموينية.