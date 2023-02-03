ضبط مستلزمات طبية مهربة مع راكب في مطار أسوان.. صور

تمكن رجال الجمارك بمطار أسوان الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحات النساء والتوليد بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذيه رقم 430لسنه2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118/ لسنة 1975 .

وبناءأ على إخبارية سرية مقدمة من الدكتور ماجد موسي مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى ومذكرة اشتباه مقدمة من أيمن إسماعيل مدير إدارة الأمن الجمركي بأسوان والرائد شهاب جمال حسن معاون مباحث مطار أسوان ونور الدين حافظ مدير إدارة الفحص بالأشعة مفادها اعتزام أحد الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران القادمين من دبى ترانزيت القاهرة - أسوان تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم.

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبده ومصطفى محمد حسن مأمورى الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على رومانى مراد ثابت مدير جمرك مطار أسوان قام بتشيكل لجنة من محمود عبد المجيد رئيس الوردية ومجدى محمد طه صالح مأمور الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 225 عبوة من المستلزمات الطبية الخاصه بجراحات النساء والتوليد منها ( ماسكات إبر وجفتات ومقصات جراحية وعدسات ولوالب وأجزاء للمناظير وشفاط يدوى ومحرك رحمى وجميعها خاصه بجراحات النساء والتوليد داخل حقائب الراكب .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و337 ألف و140 جنيه .

وقرر أحمد مصطفى مدير عام جمارك أسوان والمنافذ الجمركية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنه 2023 وتحريز المضبوطات وإحالة الراكب للنيابة العامة .

وقام بجرد وتحريز المضبوطات محمود عبد المجيد ومجدى محمد مأمورى الجمارك وهاشم حمدان أمين الوديعة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمناطق الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية للقضاء علي كافة أنواع التهرب الجمركي .