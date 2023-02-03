عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط مستلزمات طبية مهربة مع راكب في مطار أسوان.. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار أسوان الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحات النساء والتوليد بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة  رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذيه رقم  430لسنه2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118/ لسنة 1975 .

وبناءأ على إخبارية سرية مقدمة من الدكتور ماجد موسي مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى ومذكرة اشتباه مقدمة من أيمن إسماعيل مدير إدارة الأمن الجمركي بأسوان والرائد شهاب جمال حسن معاون مباحث مطار أسوان ونور الدين حافظ مدير إدارة الفحص بالأشعة مفادها اعتزام أحد الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران القادمين من دبى ترانزيت القاهرة - أسوان تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم.

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبده ومصطفى محمد حسن مأمورى الفحص فتم تأكيد الإشتباه .  

وبالعرض على رومانى مراد ثابت مدير جمرك مطار أسوان قام بتشيكل لجنة من محمود عبد المجيد رئيس الوردية ومجدى محمد طه صالح مأمور الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 225 عبوة من المستلزمات الطبية الخاصه بجراحات النساء والتوليد منها ( ماسكات إبر وجفتات ومقصات جراحية وعدسات ولوالب وأجزاء للمناظير وشفاط يدوى ومحرك رحمى وجميعها خاصه بجراحات النساء والتوليد داخل حقائب الراكب .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و337 ألف و140 جنيه .

وقرر أحمد مصطفى مدير عام جمارك أسوان والمنافذ الجمركية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنه 2023 وتحريز المضبوطات وإحالة الراكب للنيابة العامة .

وقام بجرد وتحريز المضبوطات محمود عبد المجيد ومجدى محمد مأمورى الجمارك وهاشم حمدان أمين الوديعة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمناطق الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية للقضاء علي كافة أنواع التهرب الجمركي .

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثارت الجدل وطالبوا بمنعها.. ماذا تعرف عن رقصة المعلاية؟

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يسخر من مشاركة الأهلي بكأس العالم ..مفاجأة بشأن قرار الفيفا لصالح كهربا ..قرار عاجل من الخطيب

بـ شرط وحيد .. مصير كهربا في مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي غدا

كان سايق سكران.. مفاجأة صادمة في حادث قتل نجل إيمان البحر درويش لطفل صغير

أزمة جديدة في الزمالك بسبب شرط فيريرا والسبب أسامة نبيه

تذيع كأس العالم للأندية مجانًا.. مفاجآت عن قناة AEA وترددها الجديد

تعليق مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز طائرة الأهلي على الزمالك

تعطيل عودته للفريق |أزمة في الزمالك بسبب شرط فيريرا

ترشيحاتنا

حصاد مجلس الوزراء.. لقاءات خارجية واجتماعات وقرارات

البنتاجون يستعد لضرب المنطاد الصيني فوق الأجواء الأمريكية

لون الجبال .. قرار من الإسكان للبناء في سانت كاترين | فيديو

رفض يهرب.. جمال شعبان يكشف اسم الطبيب بطل واقعة حريق مستشفى النور

فرح .. عاصفة تضرب دولة عربية وتحذير من الأرصاد

بيان هام من الخارجية الصينية حول منطاد التجسس فوق أمريكا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. طعام شائع يسبب السرطان ويدمر الحمل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السجائر والقهوة معا؟

فريق طبي يجري جراحة وسط النيران.. جمال شعبان يوجه التحية ويضع الحل

إطلالة أنيقة.. داليا البحيري تستعرض جمالها على إنستجرام بالتايجر.. شاهد

وزير الدفاع يلتقى القادة والضباط المعينين لتولى الوظائف القيادية بالقوات المسلحة

فيديو

تيك توكر بريطانية تتسول بـ سرطان كاذب .. وعقوبة رادعة تنتظرها |فيديو

كواليس براءة مودة الأدهم من تهمة الاتجار بالبشر.. فيديو

أجواء شتوية وثلوج اليوم وتحذير من طقس الأحد والاثنين.. فيديو

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة والدولار يتجاوز 30 جنيها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ