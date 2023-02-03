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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يستعد لضرب المنطاد الصيني فوق الأجواء الأمريكية

المنطاد الصيني في
المنطاد الصيني في الأجواء الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المنطاد الصيني الذي اخترق الأجواء الأمريكية، موجود في سماء ولاية ماريلاند.

وأشارات مصادر إعلامية أمريكية، إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تستعد لإسقاط المنطاد الصيني.

وأضافت مواقع أمريكية مطلعة، أن البنتاجون قد يلجأ إلى إسقاط المنطاد الصيني خلال الساعات المقبلة.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، في بيان عاجل له، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من القادة العسكريين دراسة الخيارات للتعامل مع منطاد التجسس الصيني، الذي تم اكتشافه فوق سماء الولايات المتحدة.

وقال بيان لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون: " تم إطلاع الرئيس بايدن على الخيارات العسكرية في التعامل مع المنطاد، ولا شك لدينا أن منطاد التجسس تابع للصين".

وأضاف: "بحثنا إسقاط المنطاد فوق مونتانا لكن امتنعنا عن ذلك بسبب مخاطر محتملة من تفجيره"، مشيرًا إلى أن "وزير الدفاع تشاور أمس مع المسؤولين العسكريين بشأن المنطاد".

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