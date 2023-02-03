عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

احتفالات وعروض راقصة بمعرض الكتاب وسط إقبال كبير من الحضور

صدى البلد

شهد معرض الكتاب احتفالات كثيرة وسط إقبال واسع على الجمهور قبل انتهاء المعرض بالإضافة إلى عروض رقص من جانب الزوار وسط فرحة عارمة بالعروض الاستعراضية و رقص على الاغانى الموجودة.

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6  فبراير 2023 تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع".

وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان.

بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.

 

IMG-20230203-WA0141
IMG-20230203-WA0141
IMG-20230203-WA0139
IMG-20230203-WA0139
IMG-20230203-WA0140
IMG-20230203-WA0140

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ شرط وحيد .. مصير كهربا في مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي غدا

أثارت الجدل وطالبوا بمنعها.. ماذا تعرف عن رقصة المعلاية؟

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يسخر من مشاركة الأهلي بكأس العالم ..مفاجأة بشأن قرار الفيفا لصالح كهربا ..قرار عاجل من الخطيب

أزمة جديدة في الزمالك بسبب شرط فيريرا والسبب أسامة نبيه

تذيع كأس العالم للأندية مجانًا.. مفاجآت عن قناة AEA وترددها الجديد

كان سايق سكران.. مفاجأة صادمة في حادث قتل نجل إيمان البحر درويش لطفل صغير

بعد تجميده .. القصة الكاملة لتورّط برونو سافيو في ضياع صفقة الأهلي

تعطيل عودته للفريق |أزمة في الزمالك بسبب شرط فيريرا

ترشيحاتنا

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفي باليوم الرياضي للمملكة على طريقتها الخاصة

طلب غير متوقع لابنة شيرين بسبب والدتها .. ورد فعل صادم منها

العثور على طفلة مفقودة في السعودية بعد شهرين من اختفائها

يضم نجم أياكس .. 13 معلومة عن سياتل الأمريكي منافس الأهلي بمونديال الأندية

كذب وتضليل.. التحقيق مع إيلون ماسك بسبب تكنولوجيا القيادة الذاتية

الإخوة الإنسانية والوئام|كيف واجهت المؤسسات الدينية الكراهية والازدراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وأنت بردان .. نوعان طعام وشراب غير مكلفة للتدفئة سريعًا

أقسم بالله ما خارج.. قصة طبيب أجرى عملية وسط نيران مستشفى النور المحمدي

قبل عيد الحب.. أفكار غير مكلفة لهدايا الرجال

بعد سوريا|لماذا وضع اليونسكو مدينة أوديسا الأوكرانية ضمن مواقع التراث العالمي المهددة؟

فيديو

تيك توكر بريطانية تتسول بـ سرطان كاذب .. وعقوبة رادعة تنتظرها |فيديو

كواليس براءة مودة الأدهم من تهمة الاتجار بالبشر.. فيديو

أجواء شتوية وثلوج اليوم وتحذير من طقس الأحد والاثنين.. فيديو

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة والدولار يتجاوز 30 جنيها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ