استشهاد فلسطيني قاوم الاحتلال.. وصحف عبرية: حاول خطف سلاح جندي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، استشهاد شاب فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس بالضفة الغربية.

و يدعى الشاب الشهيد عبد الله قلالوة،وذكرت وسائل إعلام عبرية إن قوات الجيش قامت بتحييد شاب فلسطيني حاول خطف سلاح جندي إسرائيلي جنوب نابلس.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في أنباء عاجلة ، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونشرت وكالة "شهاب" الإخبارية الفلسطينية، لقطات مصورة توثق تصدى المقاومة الفلسطينية لطائرات الاحتلال بالمضادات الأرضية.