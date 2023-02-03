حقيقة انتشار بطاطس خطيرة وفاسدة بالأسواق | ماذا يحدث لجسمك عند تناولها؟

انتشرت مؤخراً فى الأسواق نوع من البطاطس بقشرة رقيقة لونها أحمر، تسمى البطاطس الحمراء، وكالعادة مع ظهور أي شىء جديد فى الأسواق المصرية تبدأ تظهر معها أسئلة واستفسارات كثيرة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا في الساعات الماضية صورا لبطاطس حمراء، زاعمين أنها غير صالحة للأكل، وانهالت التحذيرات من بعض المواقع الإخبارية بخطورة هذا النوع من البطاطس مؤكدين أنه نوع من التقاوي الزراعية.

ولكن على العكس تماماً تعد البطاطس الحمراء والبيضاء أحد أكثر الأنواع من البطاطس انتشارًا في العالم، وما يميز البطاطس الحمراء عن البيضاء، لونها الأحمر الفاتح، مصدر لنشويات أقل، طعمها سكري أكثر، استخدامها أفضل في السلطات والحساء، متوسطة الحجم وذات جلد رقيق.

البطاطا الحمراء

فوائد البطاطس الحمراء

تعد البطاطس الحمراء مصدرًا غنيًا للفيتامينات والمعادن التي تكسبها فوائدها العديدة، مثل:

1. تساعد في تقليل الوزن

تعد البطاطس الحمراء مصدرًا للألياف، فهي قادرة على منحك إحساس بالشبع بشكل أسرع لتتناول كميات أقل من الطعام.

أوجدت أحد الأدلة أن تناول 14 جراماً من الألياف لأكثر من يومين في الأسبوع مع تقليل عدد السعرات بنسبة 10% يساعد على نزول الوزن، لهذا تساعد البطاطس الحمراء الأشخاص الذين يحاولون خفض أوزانهم في الحصول على ذلك.

2. تقلل من ارتفاع ضغط الدم

يوصى بتناول البطاطس الحمراء إن كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فتحتوي البطاطس الحمراء على البوتاسيوم الذي يساعد في التقليل من ارتفاع ضغط الدم، وتقليل تأثير الصوديوم في الدم الذي يساعد في رفع ضغط الدم.

3. تعزز من قوة الدم

تعد البطاطس الحمراء مصدرًا غنيًا بالحديد، وتكمن أهمية الحديد في أنه يساعد الحديد على صنع الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء.

4. تحمي من الجذور الحرة

تهاجم الجذور الحرة خلايا الجسم السليمة لتضعفها، وتأتي هذه الجذور من وظائف الجسم الطبيعية والمصادر الخارجية الضارة كالتدخين.

لذا تعمل البطاطس الحمراء كمضادات للأكسدة لحماية الخلايا من الجذور الحرة، حيث تحتوي البطاطس الحمراء على فيتامين ج المضاد للأكسدة، والذي يعمل أيضًا على زيادة امتصاص الحديد الموجود في جسمك.

5. مصدر غني بالكربوهيدرات

تحسن الكربوهيدرات الموجودة في البطاطس الحمراء من عملية الهضم، وتمنع الإصابة بالإمساك أو الإسهال.

6. مصدر للمعادن

تعد البطاطس الحمراء مصدرًا غنيًا لعدة معادن مثل: المغنيسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، والكالسيوم.

وتعمل هذه المعادن وبشكل خاص الكالسيوم على المحافظة على عدة أمور مثل:

• صحة العظام.

• الوظائف المناعية في الجسم.

• بناء خلايا الدم الحمراء.

• الحفاظ على توازن الحموضة والقاعدية في الجسم.

حقيقة البطاطس غير الصالحة للأكل

وكشف حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن بيع بطاطس غير صالحة للأكل في الأسواق.

وأكد نقيب عام الفلاحين، أن البطاطس التي يزعم البعض أنها تقاوي بطاطس غير صالحة للأكل كلام عار من الصحة، لأن تقاوي البطاطس هي نفسها بطاطس الأكل.

البطاطس الحمراء الأفضل في إنتاج الشيبسي وأوضح أن ما يشاع عن أن البطاطس الحمراء غير صالحة، هو كلام عار من الصحة، فهذا النوع هو الأفضل في إنتاج الشيبسي، مضيفا أن شهر فبراير يتميز بحصاد أجود أنواع البطاطس.

وأكد أبو صدام، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البطاطس، ويتم تصديرها لدول عديدة مثل هولندا، كما أن أنواع البطاطس التي تباع حاليا في الأسواق فهي الأفضل على مدار العام.

وأكد نقيب الفلاحين، أن أسعار البطاطس حاليا معقولة وليست مرتفعة، موضحا أن الارتفاع في أسعار بعض أنواع الخضراوات مثل الطماطم والبطاطس والخيار، يكون في فترة تغير العروات، مثل تغير عروة الشتاء والصيف، كما أن الارتفاع وقتها يستمر لمدة 15 يوما.

البطاطس الحمراء

الفرق بين البطاطس الحمراء والعادية

من جانبه قال الدكتور خالد مصيلحي، أستاذ النباتات الطبية، إنه يوجد فرق بين البطاطس الحمراء والبطاطس العادية، موضحاً أن البطاطس الحمراء لها فوائد طبية أكثر من البطاطس العادية، وأنها ليست اختراعا جديدا فهي موجودة فى معظم الأسواق الأوروبية والأمريكية وشرق آسيا منذ فترة، ولكنها جديدة العهد على الأسواق المصرية.

وأشار دكتور مصيلحي إلى أن البطاطس ذات القشرة الحمراء والبطاطس العادية من جهة مكوناتها الغذائية واحدة، والاختلاف بينهما فى لون القشرة من الخارج فقط أما من الداخل فاللون مقارب.

وتابع مصيلحي أن نسبة الكربوهيدرات والنشويات في البطاطس العادية تحتوى على نسبة أعلى قليلا من البطاطس الحمراء، أما البطاطس الحمراء تفوق البطاطس العادية فى نسبة المواد الشمعية وهذا يجعل البطاطس الحمراء أكثر تماسكا عند طبخها عن البطاطس العادية، لذلك تعتبر البطاطس العادية متفوقة فى المواد النشوية، والبطاطس الحمراء متفوقة فى المواد الشمعية.

أضاف مصيلحي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن كمية البروتين أكثر فى البطاطس الحمراء عن البطاطس العادية على عكس نسبة الألياف المهمة جدا لتحسين كفاءة الجهاز الهضمى، مؤكدا أنها تساعد على الوقاية من الإمساك فهى موجودة بكميات أكثر قليلا فى البطاطس العادية، فحبة البطاطس الحمراء المتوسطة تحتوى على 3جم من الألياف، بينما مثيلتها فى البطاطس العادية تحتوى على 4جم من الألياف، وطبعا هذه الألياف تساعد على الهضم ووقاية القولون من السرطان، علاوة على أنها تساعد على خفض نسبة الكولسترول.. ويعتبر النوعان متساويين فى نسبة فيتامين سى فكميته قليله فى كلا النوعين.

وقال "إن نسبة السعرات الحرارية فى البطاطس العادية تزيد قليلا عن البطاطس الحمراء، ولكنها زيادة طفيفة غير مؤثرة فى كمية الطاقة الناتجة، فكل حبة بطاطس متوسطة الحجم من البطاطس العادية تزيد فقط عن نفس الحجم من البطاطس الحمراء بحوالى 10 سعرات حرارية.

وقال الدكتور مصيلحى عن فائدة البطاطس ذات القشرة الحمراء لمرضى السكر ومتبعي الأنظمة الغذائية، موضحا أنه نظرا لاحتواء البطاطس العادية على نسبة أكبر من النشويات، فهضمها يكون أسرع، مما يرفع السكر فى الدم بمعدل أسرع على عكس البطاطس الحمراء نظرا لوجود مواد شمعية أكثر بها، فهضمها يكون بطيئا وترفع السكر فى الدم بمعدلات بطيئة، مما يقى مرضى السكر من الارتفاع المفاجئ فى سكر الدم.

وأكد أن البطاطس الحمراء تعتبر مصدرا جيدا جدا للبوتاسيوم وفيتامين B6 ومضادات الأكسدة التى تساهم بشكل كبير فى حماية الخلايا من التلف والوقاية من الأورام السرطانية.

ولفت المصيلحي إلى أن الفرق بين النوعين ليس كبيرا ولا يصلح أي نوع منهما فى علاج السكر، أو فى الريجيم لأن كليهما يرفعان السكر فى الدم بغض النظر عن سرعة معدلات رفع السكر، وكليهما يحتويان على نسب متقاربة من السعرات الحرارية.

وأضاف دكتور مصيلحي أنه فى الخارج يفضلون البطاطس الحمراء عن العادية، لأن قشرتها رقيقة جدا فهى لا تحتاج لمعاناة التقشير، كما أن البطاطس الحمراء يفضلونها فى السلق والشوربة والطهى وفى بعض السلاطات، نظرا لقوامها المتماسك بسبب وجود المواد الشمعية فيجعلها أكثر تماسكا وأقل تفتتا من البطاطس العادية، مما يسهل تقطيعها وتشكيلها بطريقة أفضل.