لاعبة يد سيدات الأهلي: هدفنا التتويج بجميع البطولات

عبرت ليلى هيثم، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالفوز على فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، بنتيجة 23-21، في إطار منافسات بطولة الدوري.

وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن الفوز على الزمالك اليوم جاء بسبب الإعداد الجيد للمباراة، وروح الفانلة الحمراء التي دائمًا ما تظهر في مثل هذه المواجهات.

وقالت ليلى هيثم: «سيدات يد الأهلي يمتلك الروح والإصرار الذي يجعله قادرًا على تحقيق الفوز في جميع المباريات هذا الموسم، لدينا هدف نسعى إليه وهو مواصلة تقديم العروض القوية لحسم جميع المباريات التي يخوضها الفريق والتتويج بكل البطولات التي نشارك بها».

وأشادت لاعبة يد الأهلي بدور الجهاز الفني للفريق والذي يبذل مجهودًا كبيرًا لتوفير المناخ المناسب وتحقيق المطلوب من الفريق؛ وفي ظل البحث الدائم عن مواصلة الانتصارات.

وأكدت ليلى هيثم أن فريق سيدات يد الأهلي وجهازه الفني في حالة تركيز شديدة هذا الموسم، وأن الفريق يمتلك العناصر التي لديها طموحات بلا حدود والرغبة الدائمة في المنافسة على الألقاب.