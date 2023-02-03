ارتفعت إلى 730 ألفا.. قرار من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعد مظاهرات ضد رفع المصروفات| خاص

نظم طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مظاهرات وقفة احتجاجية، اعتراضا على ارتفاع المصروفات الدراسية، وانتشر خلال الساعات الماضية الكثير من فيديوهات طلاب الجامعة وهم يهتفون داخل الحرم الجامعي ويشتكون من الارتفاع الكبير الذي حدث في المصروفات الدراسية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من داخل الحرم الجامعي لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ظهر فيها تجمع عدد كبير من طلاب الجامعة وهم يهتفون احتجاجا على زيادة مصاريف الجامعة من 370 ألف جنيه إلى 730 ألفا في العام الواحد، وحمل الطلاب لافتات باسم «لا لتسليع التعليم ».

واظهر الفيديو المنتشر علي جميع مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، الشباب وهم يرددون هتافات قالوا فيها “ ياللي ساكت ساكت ليه أبوك حرامي ولـ ايه“ و " اوعوا تقولوا دي ملاليم إحنا بندفع بالملايين".

طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يعترضون على زيادة المصروفات الدراسية

أشار الطلاب، إلى أن مصروفات الجامعة الأمريكية ارتفعت من 370 الف جنيه في السنه للتجاوز الـ 700 ألف، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي كان يتم دفعه، ما دفع الطلاب إلى تنظيم وقفة للتعبير عن استيائهم من زيادة المصروفات الدراسية.

مظاهرات طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة

وكشفت رحاب سعد الدمياطي المتحدث الإعلامي باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة حقيقة الفيديو المنتشر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا حول المظاهرات التي حدثت في الجامعة الأمريكية، حيث أكدت ان تلك المظاهرات كانت حقيقية وإن الطلاب قد أبلغوا إدارة الجامعة بالوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها، وأن الجامعة سمحت لهم بإقامتها لأن سياسة الجامعة تقوم على حرية التعبير عن الرأي بينها وبين الطلاب وتترك مسافة أمام طلابها للتعبير عن رأيهم ولكن بطريقة منظمة وبشكل حضاري دون مخالفات، وأنه ليس هناك أي مانع من تعبير الطالب عن رأيه طالما في الاطار القانوني.

وصرحت الدمياطي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إجمالي الطلاب الذين شاركوا في المظاهرات او الوقفة الاحتجاجية التي حدثت داخل الحرم الجامعي للجامعة الأمريكية بالقاهرة قد وصل إلي 20 طالبًا، أن من الأسباب الرئيسية لهذه الوقفة اعتراض الطلاب على زيادة المصروفات الدراسية.

وأكدت المتحدث الإعلامي باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الجامعة لم ترفع المصروفات الدراسية عن العام الماضي ولكن شعر الطلاب بذلك الارتفاع نتيجة إلي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وأن هذا هو السبب وراء شعور الطلاب بإرتفاع اسعار المصروفات الدراسية، مشيرة إلي أن مصروفات الجامعة الأمريكية بالقاهرة يتم دفعها بالدولار، وان هذا الأمر معروف ولم تتغير عن العام الماضي.

وأضافت أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة عندما لاحظت أن هناك بعض الطلاب لم يستطيعوا دفع المصروفات الدراسية نتيجة إلى الزيادة الكبيرة التي حدثت لسعر الدولار تدخلت الجامعة لدفع جزء من المصروفات لعدد من الطلاب، كما أن إدارة الجامعة قررت تخفيض المصروفات 10 % للطلاب الذين يدفعون المصروفات الدراسية قبل 9 فبراير 2023.