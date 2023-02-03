عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يختتم دورتين لتأهيل المقبلين على الزواج

مركز الازهر
مركز الازهر

اختتمت بمقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مشيخة الأزهر الشريف فعاليات وأنشطة الدورتين 55 و 56 لتأهيل المقبلين على الزواج ضمن أنشطة وفعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، بدعم قضايا الأسرة المصرية والتواصل مع الشباب.

وتهدف هذه الدورات إلي زيادة معرفة المتدربين الدينية والنفسية والاجتماعية، وصقل مهاراتهم المعاملاتية، من خلال تلقيهم محتويات علمية متخصصة أعدها خبراء في علوم الدين والنفس والاجتماع والعلاقات الأسرية.

و عقدت الدورتين على مدار أسبوع كامل خلال فترتين؛ صباحية ومسائية؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب للالتحاق بالدورات والاستفادة منها.

وافتَتحَ هذه السلسلة من الدورات في مشيخة الأزهر الشريف معالي الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني - وكيل الأزهر الشريف، بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية، والأستاذ الدكتور سلامة داود - رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة هاشم الحديدي - المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عقد آلاف اللقاءات في المحافظات والجامعات بهدف زيادة الوعي الأسري والمجتمعي ومواجهة كثرة الطلاق في المجتمع، وكثير من الظواهر المجتمعية السلبية.

ويستمر المركز في عقد هذه الدورات بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، وبمقرات الأزهر الشريف في المحافظات المختلفة، ويتيح المركز هذه الدورات مجانًا، ويمكن للراغبين في الالتحاق بها التسجيل عبر هاتف رقم 19906، أو عبر موقع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على الإنترنت

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نفاد الصبر ننشر الفيديو الممنوع | مرتضى منصور يجهز مفاجأة لاتحاد الكرة

بـ شرط وحيد .. مصير كهربا في مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي غدا

ألف مبروك | مفاجأة سارة للمصريين بشأن الذهب

منها واحدة مجانية مفتوحة.. 3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وسياتل غدا

بعد تجميده .. القصة الكاملة لتورّط برونو سافيو في ضياع صفقة الأهلي

تذيع كأس العالم للأندية مجانًا.. مفاجآت عن قناة AEA وترددها الجديد

بعد دقائق من النشر .. مرتضى منصور يحذف بوست الفيديو الممنوع

كان سايق سكران.. مفاجأة صادمة في حادث قتل نجل إيمان البحر درويش لطفل صغير

ترشيحاتنا

برج الجوزاء .. حظك اليوم السبت 4 فبراير 2023 : ابذل مجهود مع الحبيب

توقعات برج الثور .. حظك اليوم السبت 4 فبراير 2023 : حياة رومانسية مزدهرة

تحركات سودانية لرفع قرار تجميد الخرطوم بالاتحاد الافريقي

سعر الذهب اليوم السبت 4 فبراير 2023

الداخلية : سقوط 12 تشكيلا عصابيا تخصصوا فى سرقة السيارات بقنا

تعادل سلبي بين تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتألق بالأسود.. نرمين الفقي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

مش هتصدق .. أسهل طريقة لإزالة البقع من الملابس

واحدة تزق التانية!!.. حكاية ابتلاع شاب فلاشة وحجرين ريموت| قصة أغرب من الخيال

فاكهة الشتاء .. اكتشف فوائد وأضرار البرتقال

فيديو

أسباب مهمة وراء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة| تغطية خاصة

هل كان مخمورا .. تفاصيل جديدة في حادث نجل إيمان البحر درويش

من الرعاية لـ الإصابة بمرض السرطان.. أمراض الفنانين بين السرية والعلنية

تيك توكر بريطانية تتسول بـ سرطان كاذب .. وعقوبة رادعة تنتظرها |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ