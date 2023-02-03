مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يختتم دورتين لتأهيل المقبلين على الزواج

اختتمت بمقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مشيخة الأزهر الشريف فعاليات وأنشطة الدورتين 55 و 56 لتأهيل المقبلين على الزواج ضمن أنشطة وفعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، بدعم قضايا الأسرة المصرية والتواصل مع الشباب.

وتهدف هذه الدورات إلي زيادة معرفة المتدربين الدينية والنفسية والاجتماعية، وصقل مهاراتهم المعاملاتية، من خلال تلقيهم محتويات علمية متخصصة أعدها خبراء في علوم الدين والنفس والاجتماع والعلاقات الأسرية.

و عقدت الدورتين على مدار أسبوع كامل خلال فترتين؛ صباحية ومسائية؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب للالتحاق بالدورات والاستفادة منها.

وافتَتحَ هذه السلسلة من الدورات في مشيخة الأزهر الشريف معالي الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني - وكيل الأزهر الشريف، بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية، والأستاذ الدكتور سلامة داود - رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة هاشم الحديدي - المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عقد آلاف اللقاءات في المحافظات والجامعات بهدف زيادة الوعي الأسري والمجتمعي ومواجهة كثرة الطلاق في المجتمع، وكثير من الظواهر المجتمعية السلبية.

ويستمر المركز في عقد هذه الدورات بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، وبمقرات الأزهر الشريف في المحافظات المختلفة، ويتيح المركز هذه الدورات مجانًا، ويمكن للراغبين في الالتحاق بها التسجيل عبر هاتف رقم 19906، أو عبر موقع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على الإنترنت