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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو الليثى يهنئ الإعلامي طارق علام بخطوبة ابنته

عمرو الليثي وطارق
عمرو الليثي وطارق علام

هنأ الإعلامي عمرو الليثي، طارق علام بخطوبة ابنته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وشارك صورة تجمعهما معًا، وعلق عليها قائلا: ألف مبروك لصديق عمري الاعلامي الكبير طارق علام خطوبة ابنته.
 

نشأة طارق علام

 

طارق علام من مواليد 7 فبراير 1962 وهو ممثل ومذيع مصري وحصل على ليسانس حقوق، وعمل كضابط شرطة لفترة، ثم اتجه إلى العملكمذيع في التلفزيون المصري، واشتهر من خلال برنامجه "كلام من ذهب"، وله العديد من البرامج في قنوات فضائية.

 

وينتمي طارق علام لقرية الغار التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وهذه القرية هي مسقط رأس العديد من أهل الفن منهم المؤلفوالشاعر الغنائي نجيب نجم وشقيقة الكوميديان محمد نجم وابنه شريف نجم والإخوة الثلاثة الممثلين صلاح وشكري وسامي سرحان وكذلكوالدة الممثلة الشابة هبة مجدي وأخيرا المؤلف والممثل الكوميدي موسي العناني الذي ظهر ببرنامج كاميرا خفية ومقالب باسم شلت قضيةكمؤلف وبطل لـ30 حلقة لاقت فكرتها وأحداثها استحسانا كبيرا.

الإعلامي عمرو الليثي الاعلامى طارق علام برنامج خطوبة فيس بوك

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