متسابق يرتبك ببرنامج الدوم ويحصل على المفتاح الأحمر

أرتبك المتسابق عبد الله أبو زيد في المرحلة الثانية من برنامج الدوم أثناء غناءه مما دفعه للتوقف عن الغناء لثواني ثم عاد مرة أخري لإستكمال الأغنية ولكن حصل من خلال اللجنة علي المفتاح الأحمر وعلق الشاعر أمير طعيمة " أنا أتمني أشتغل معاك " .

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من الفنان حميد الشاعري ، والفنانة أنوشكا ، والشاعر أمير طعيمة .

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.

