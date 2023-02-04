تعزز الصحة النفسية وترفع المناعة.. تعرف على فوائد أجنحة الدجاج

بعد ارتفاع أسعار الفراخ في الاسواق الي اكثر من 80 جنيها، يبحث عدد كبير من المواطنين عن بدائل للفراخ، والتي وهى الجوانح التى تحتوى على فوائد عديدة لا يعلمها الكثير .

ووفقا لموقع "Eat this much" نقدم لك فوائد تناول أجنحة الفراخ، وهي كالتالي:

- تسهم في تغذية الجسم عند الإصابات والكسور والإجراءات الجراحية.

- يساعد تناول أجنحة الدجاج في تعزيز الصحة النفسية للأشخاص، كذلك علاج الاكتئاب والتهاب الأعصاب والاضطرابات العصبية.

- يزيد من الهيموجلوبين في الدم.

-يشارك في تكوين خلايا جديدة.

-يرفع تناول أجنحة الفراخ من مستوى المناعة.

-تحسين حالة الجلد والشعر والأظافر