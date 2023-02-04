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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أطباق أكل وأعقاب سجاير.. شاهد عارضة أزياء بفستان غريب

عارضة أزياء بفستان
عارضة أزياء بفستان غريب

تشتهر عروض الأزياء بأغرب الإطلالات والمكياج التي تتركنا في كثير من الأحيان في حيرة من أمرنا بسبب أفكارها الغير تقليدية وأحيانًا المريبة.

انتشر مقطع فيديو لعارضة أزياء بفستان متصل بفرش طاولة، ومن المثير للاهتمام أن مفرش المائدة كان عليه طعام وأواني فخارية، وهي تجر كل ذلك معها.

قدم الأخوان المصممان نانا وسيمون ويك مجموعتهما لخريف وشتاء 2023 في أسبوع الموضة في كوبنهاجن مؤخرًا.

 

أطباق أكل وأعقاب سجاير 

وقد انتشر مقطع فيديو غريب من داخل الحدث، حيث ظهرت عارضة الأزياء «سارة دال» تمشي خلال عرض الأزياء بفستان على شكل مفرش طاولة وفوقه أطباق طعام نصف مأكولة وشموع وأعقاب سجائر ودعوات بطاقات بيضاء بها بقع نبيذ.

وبمجرد أن تحركت سرعان ما سقطت كل الأواني الموجودة على مفرش المائدة، والتي كانت متصلة بفستانها، على الأرض وتحركت معها.

https://www.instagram.com/reel/CoIQhhmAC3O/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

IMG_20230204_014949
IMG_20230204_014949
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