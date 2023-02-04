فورد تتكبد خسائر 2 مليار دولار وتتطلع لخفض التكاليف في 2023

ضاعفت شركة فورد مبيعاتها من السيارات الكهربائية العام الماضي ، لكن ذلك لم يكن كافيًا لمنع الشركة من تكبد خسائر بقيمة 2 مليار دولار لعام 2022، حسبما كشفت الأرقام الرسمية.

قال جيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد، “كان يجب أن نكون أفضل بكثير في العام الماضي، لقد تركنا حوالي 2 مليار دولار من الأرباح على الطاولة التي كانت في نطاق سيطرتنا ، وسنقوم بتصحيح ذلك من خلال تحسين الأداء في العام الحالي”.

فورد تتكبد خسائر بقيمة 2 مليار دولار

في نهاية الربع الثالث من عام 2022 ، توقعت شركة فورد ربحًا معدلًا للعام بأكمله بقيمة 11.5 مليار دولار ، لكن الربع الرابع المؤلم أدى إلى انخفاض هذا المبلغ إلى 10.4 مليار دولار عند الانتهاء من جميع العمليات الحسابية.

وضع فارلي وجها شجاعا على النتائج المالية، مدعيا أن الأشهر الـ 12 المقبلة ستكون أكثر إيجابية، وأضاف "أنا متحمس بشأن عام 2023، وهو أمر محوري بالنسبة لنا"، "لدينا الوضوح والطموح مع خطة Ford + ، وفريق قوي ينفذها، ومجموعة من المنتجات الرائعة وتجارب العملاء التي تتحسن."

فورد تتكبد خسائر بقيمة 2 مليار دولار

شرعت شركة فورد بالفعل في برنامج تخفيض الوظائف، في كل من الولايات المتحدة وألمانيا ، حيث أعلنت مؤخرًا عن إغلاق مصنعها في سارلويس، وقال كبير المسؤولين الماليين جون لولر إن الشركة ستسرع من جهودها لخفض التكاليف، وستسعى الآن إلى توفير أكثر من 3 مليارات دولار كانت تخطط لاستهدافها سابقًا.

كما قامت الشركة بإعادة الهيكلة لتقسيم عملياتها إلى ثلاثة أقسام منفصلة، سوف يتعامل فورد برو مع المركبات التجارية، وسيهتم قسم فورد Model E بالأعمال الكهربائية، وسيقوم فورد Blue بتطوير سيارات تعمل بالاحتراق، والتي لا تزال الشركة تعتقد أنها ستلعب دورًا حاسمًا في ثرواتها خلال العقد المقبل حتى مع تخلي بعض المنافسين عنها.

تخطط فورد أيضًا لزيادة إنتاج عروضها الكهربائية، وهي حاليًا الشركة الثانية في مجال السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بعد تسلا، وأعلنت الشهر الماضي عن بعض التخفيضات الرئيسية في الأسعار لسيارتها Mustang Mach-E كروس أوفر لزيادة المبيعات وتعزيز مكانتها.