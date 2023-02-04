اتجوزت حسام.. متداول: عروس تبكي بفستان الزفاف

تصدر البلوجر «حسام أنتيكا» وزوجته «يارا بهنساوي» مصممة أزياء مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد انتشار صور ومقاطع فيديو من حفل زفافهما.

أثارت العروس يارا بهنساوي ضجة مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تبكي فيه بفستان الزفاف وتصرخ "مش مصدقة إني اتجوزت حسام".

وفي الوقت الذي وجد فيه المقطع يعبر عن الحب والفرحة، سخر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ردة فعلها المبالغ فيها.

كتبت إحدى المستخدمات: "مكنتش مصدقة زيك كده ياريتني ماصدقت"، وكتبت أخرى: "جدعان فيه ايه، ما احنا حبينا، هو ده حب غير اللي حبيناه".

فيما علقت مستخدمة ردًا على الانتقادات لفرحة العروس في يوم زفافها تقول: "بغض النظر عن أي حاجة بس فرحتها بجد جميلة".

وكتب أحد المستخدمين: "فيها ايه لو الواحد اتجوز واحدة تبقى فرحانة بيه نفس فرحة البنت دي بحسام".

https://fb.watch/itn_TH8hd7/?mibextid=NnVzG8