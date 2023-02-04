ورشة عمل تدريبية عن المناظرات وأوراق السياسات بجامعة الوادي الجديد

نظمت جامعة الوادى الجديد بالتنسيق مع مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية بجامعة أسيوط وتحالف القوى المدنية من أجل المناخ ورشة عمل تدريبية عن المناظرات وأوراق السياسات فى الفترة من 2/2 وحتى 5 فبراير 2023 بمشاركة عدد من طلاب وطالبات الجامعة من مختلف الكليات كاحد مكونات برنامج دورنا Ylead .

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وبحضور اللواء أ.ح /محمود خليفة المستشار العسكري لامين عام جامعة الدول العربية ومحافظ الوادى الجديد الأسبق والأستاذ الدكتور احمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة تنمية وطن وأمين عام تحالف القوى المدنية من أجل المناخ والدكتور هشام عيسى مدير البرامج بمركز خدمات التنمية.



وبدات الندوة بكلمة ترحيب من الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة بالسادة ضيوف الجامعة وعلى رأسهم اللواء محمود خليفة المستشار العسكرى لامين جامعة الدول العربية لتشريفه بزيارة الجامعة ومشاركته فى صقل قدرات طلاب الجامعة بفن المناظرات وبناء القدرات ودمج الشباب فى مجال العمل والتعريف بالسياسات العامة وكيفية كتابة ورقة السياسات ووضع الخطط، واستعرض اللواء أ.ح محمود خليفة المستشار العسكري لأمين عام جامعة الدول العربية و محافظ الوادي الجديد الأسبق الدور الذى تلعبه مثل هذه اللقاءات فى رفع وعي طلاب الجامعات لتنمية قدراته ، كما عرض الدكتور هشام عيسى مكونات برنامج دورنا ودعى جميع طلاب الجامعة للمشاركة والاستفاد من أنشطة ومكونات البرنامج .



كما تقدمت الدكتورة شيماء القصاص بالتقدير للدكتور عبدالعزيز طنطاوى على حفاوة الاستقبال والضيافه وتسهيل اوجه التعاون لتعظيم اوجه الإستفادة لأبناءه .

وتقدمت ايضا بدرع التكريم للدكتور طنطاوى والدكتور أحمد حرباوى تقديرا لجهودهم الجليلة فى خدمة وتنمية المجتمع تماشيا مع توجهات الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.

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