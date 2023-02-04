عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة عمل تدريبية عن المناظرات وأوراق السياسات بجامعة الوادي الجديد

جانب من الورشه
جانب من الورشه

نظمت جامعة الوادى الجديد بالتنسيق مع مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية بجامعة أسيوط وتحالف القوى المدنية من أجل المناخ ورشة عمل تدريبية عن المناظرات وأوراق السياسات فى الفترة من 2/2 وحتى 5 فبراير 2023 بمشاركة عدد من طلاب وطالبات الجامعة من مختلف الكليات كاحد مكونات برنامج دورنا Ylead .

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وبحضور اللواء أ.ح /محمود خليفة المستشار العسكري لامين عام جامعة الدول العربية ومحافظ الوادى الجديد الأسبق والأستاذ الدكتور احمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة تنمية وطن وأمين عام تحالف القوى المدنية من أجل المناخ والدكتور هشام عيسى مدير البرامج بمركز خدمات التنمية.

الشباب والرياضة: القوافل الطبية المتخصصة تصل الوادي الجديد


وبدات الندوة بكلمة ترحيب من الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة بالسادة ضيوف الجامعة وعلى رأسهم اللواء محمود خليفة المستشار العسكرى لامين جامعة الدول العربية لتشريفه بزيارة الجامعة ومشاركته فى صقل قدرات طلاب الجامعة بفن المناظرات وبناء القدرات ودمج الشباب فى مجال العمل والتعريف بالسياسات العامة وكيفية كتابة ورقة السياسات ووضع الخطط، واستعرض اللواء أ.ح  محمود خليفة المستشار العسكري لأمين  عام جامعة الدول العربية و محافظ الوادي الجديد الأسبق الدور الذى تلعبه مثل هذه اللقاءات فى رفع وعي طلاب الجامعات لتنمية قدراته ، كما عرض الدكتور هشام عيسى مكونات برنامج دورنا ودعى جميع طلاب الجامعة للمشاركة والاستفاد من أنشطة ومكونات البرنامج .

محافظ الوادي الجديد يكلف بحصر زراعات الزيتون


كما تقدمت الدكتورة شيماء القصاص بالتقدير للدكتور عبدالعزيز طنطاوى على حفاوة الاستقبال والضيافه وتسهيل اوجه التعاون لتعظيم اوجه الإستفادة لأبناءه .
وتقدمت ايضا بدرع التكريم للدكتور طنطاوى والدكتور أحمد حرباوى تقديرا لجهودهم الجليلة فى خدمة وتنمية المجتمع تماشيا مع توجهات الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.

IMG-20230204-WA0000
IMG-20230204-WA0000
IMG-20230204-WA0004
IMG-20230204-WA0004
IMG-20230204-WA0002
IMG-20230204-WA0002
IMG-20230204-WA0001
IMG-20230204-WA0001
الوادى الجديد جامعه العسكري الشباب والرياضة جامعة الدول العربية القوافل الطبية التنمية ورشة عمل أمين عام بناء القدرات ة الشباب والرياضة الدراسات السياسية رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليست مشفرة أو مسروقة.. تردد قناة جديدة على نايل سات تذيع مونديال الأندية

الدولار في ورطة عالميًا|وهذا سعره الآن مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

منها واحدة مجانية مفتوحة.. 3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وسياتل غدا

سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خناقة مع مجلس الأهلي.. شوبير يكشف حقيقة تجميد برونو سافيو|فيديو

العثور على جثة رجل أعمال داخل فندق شهير بالقاهرة

خلال 72 ساعة.. مفاجأة من العيار الثقيل حول أزمة كهربا.. فيديو

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يكلف بحصر زراعات الزيتون

محافظ الوادي الجديد يفتتح إحدى القرى السياحية ويتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى الداخلة

محافظ الوادي الجديد يؤدي صلاة الجمعة بمسجد غرب الموهوب بالداخلة

صحة الوادي الجديد تختتم فعاليات الدورة التدريبية للفرق التمريضية

توصيات هامة لمزارعي القمح في الوادي الجديد

صخور البطيخ كنوز مجهولة ولوحة فنية تزين صحراء الوادي الجديد.. صور

في زيارة مفاجئة.. محافظ الوادي الجديد يمنح مكافأة 50 ألف جنيه لمستشفى الداخلة

إطلاق المسابقة المحلية في حفظ القرآن الكريم بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

الأهرام: الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل ستجعل مصر في مصاف الدول الكبرى

كم عدد أيام الصيام في رجب؟.. هذا اليوم يبعدك عن جهنم مسيرة 70 سنة

الجمهورية: جهود مصر لا تتوقف للنهوض بمستوى إفريقيا وتطوير بنيتها التحتية

فلسطين .. اندلاع اشتباكات بين سكان مخيم عقبة جبر وقوات الاحتلال | شاهد

البانية بـ 200 جنيه.. أخر أسعار الدواجن والبيض اليوم

هبوط حاد في سعر الذهب العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية من صاحبه.. شاب يعثر على "سحر" في مكان صادم

اتجوزت حسام.. متداول: عروس تبكي بفستان الزفاف

أحلى من بعض ..هيفاء وابنتها يثيران الجدل بجمالهن

بسبب فيديو.. السجن المشدد لـ بلوجر إيرانية وخطيبها..شاهد

فيديو

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

لأول مرة.. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء فى فرح فنان شهيرIفيديو

أسباب مهمة وراء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة| تغطية خاصة

هل كان مخمورا .. تفاصيل جديدة في حادث نجل إيمان البحر درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ