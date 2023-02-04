ما الأعمال التي تصل الميت؟.. علي جمعة: تزيد عن 1000 صدقة

يعد الموت من الأمور الحتمية الذي لا مفر منها، لذا لا تخلو البيوت من الأحباء المتوفين، وبداعي البر يبحث الأحياء عن إجابة سؤال: ما الأعمال التي تصل الميت في قبره؟، لعل بها تخفف عن كليهما - الحي والميت - العذاب سواء بسبب الفقد أو الحساب، حيث إن الموت لا يعني انقطاع البر ، فلا يزال لدينا ولدى أمواتنا فرصة والتي يفصلها استفهام ما الأعمال التي تصل الميت في قبره؟.

ما الأعمال التي تصل الميت

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه فيما أخرج البخاري أنه يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ( إِذَا مَاتَ ابنُ آدمَ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له).

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: ( ما الأعمال التي تصل الميت في قبره؟ أمي توفيت إلى رحمة الله تعالى ، فما الأعمال التي يمكن أن تصل إليها، وهل يشعر الميت بمن زاره في قبره؟)، أنه فسر أهل الله الولد الصالح بالخلف الصالح، أي أخ أو زوج ، زوجة ، ابن من الصالحين يدعو للمتوفى، فيصل إليه الدعاء .

وتابع: ولكن أخرج البيهقي في حديث آخر : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من سبع، وجعل فيها بناء المسجد ، وجعل فيها وراثة المصحف - أي الأهل يرثون مصحف المتوفي- ، وغرس النخل)، وجمعوا ما ورد في الأحاديث مما يبقى بعد وفاة ابن آدم فوجدوها 13 إذن الثلاثة ليست للحصر.

وأشار إلى أن قوله (إلا) هنا بمعنى لكن وليست بمعنى الحصر ، أو كلمة الصدقة الجارية يتسع مفهومها حتى يشمل كل باقٍ للخير ، فيصبحوا ليسوا 13 فقط فالصدقة الجارية صورها كثيرة، تزيد عن ألف صورة ، منوهًا بأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من الباقيات الصالحات على مستوى الشخص هي الذكر وعلى مستوى نفع الناس هي الأعمال الصالحة من الصدقات الجارية.

وأضاف أنه إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر ، علوم بثها ودعاء نجل وراثة مصحف وحفر بئر ، معنا الدعاء للميت ، والصدقة والتي يجوز وهب مثل ثوابها للميت، الدعاء لا بأس به في هذه الحالة وكل أعمال الخير وختمة المصحف .

ونبه إلى أن مِن رحمةِ اللهِ سُبحانَه وفضْلِه أنْ جعَلَ أسبابًا كَثيرةً لرَفْعِ الدَّرَجاتِ وغُفرانِ الذُّنوبِ، ودوامِ الثَّوابِ حتَّى بعْدَ المَماتِ، وفي هذا الحديثِ يُبَيِّنُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا ماتَ الإنسانُ انقطعَ عنه عملُه في الدُّنيا، فلا زِيادةَ في العملِ؛ فإنْ كان مُحسِنًا فلَهُ إحسانُه، وإنْ كان مُسيئًا فلا مَجالَ للعملِ ولا للتَّوبةِ بعْدَ الموتِ؛ فَلا يَصلُ إليه أجْرٌ وثوابٌ مِن شَيءٍ مِن عَملِه، إلَّا إنْ تَرَك ثَلاثةَ أشياءَ؛ فإنَّ ثَوابَها وفَائدتَها لا تَنقطِعُ عنه.

واستطرد: أوَّلُها: الصَّدقَةُ الجاريةُ: وهي الَّتي يَجري نفعُها فَيدومُ أجْرُها، مِثلُ الوقفِ وغَيرِه، ثانيها: عِلْمٌ يُنتفَعُ به، أي: بَعْدَ موتِه، وقَيَّدَ العلِمَ بِالمنتَفَعِ به؛ لأنَّ العِلمَ غَيرَ المنتفَعِ به لا يُؤتَى صاحبُه به أَجرًا، ثَالثُها: وَلَدٌ صالحٌ، أي: مؤمنٌ، يَدْعو له، وقيَّدَ الولدَ بِالصَّالحِ؛ لأنَّ الأجرَ لا يَحصُلُ مِن غيرِه، وإنَّما ذَكرَ دعاءَه تَحريضًا لِلولدِ على الدُّعاءِ لِأبيه؛ لأنَّ لِلوالدِ ثَوابًا مِن عَمَلِ الولدِ الصَّالحِ، سواءٌ دعا لِأبيه أم لا.

ولفت إلى أنَّ مَن غَرَسَ شَجَرةً جُعِلَ له ثَوابٌ بِأْكِل ثَمرتِها، سواءٌ دعا له الآكِلُ أم لا، وعندَ ابنِ ماجَه: «إنَّ الرَّجلَ لتُرفَعُ دَرجتُه في الجنَّةِ فيَقولُ: أنَّى هذا؟ فيُقالُ: باستغفارِ وَلدِك لكَ»، ولابنِ ماجَه أيضًا: «إنَّ ممَّا يَلحَقُ المؤمنَ مِن عَملِه وحَسناتِه بعْدَ مَوتِه عِلمًا علَّمَه ونَشَرَه، ووَلدًا صالحًا تَرَكَه، ومُصحَفًا وَرَّثَه، أو مَسجدًا بَناهُ، أو بَيتًا لابنِ السَّبيلِ بَناهُ، أو نَهرًا أجْراهُ، أو صَدَقةً أخْرَجَها مِن مالِه في صِحَّتِه وحَياتِه، يَلحَقُه مِن بعدِ مَوتِه».

وأفاد بأن هذه الأمورُ يَتجدَّدُ أجْرُها ويَصِلُ للإنسانِ بعْدَ مَوتِه، وكذلك يَسْري هذا الحُكمُ على كلِّ ما سَنَّه الإنسانُ مِن الخيرِ وبَقِي أثرُه؛ لِما رواهُ مُسْلمٌ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «مَن سَنَّ في الإسلامِ سُنَّةً حَسنةً، فله أجْرُها وأجْرُ مَن عَمِلَ بها بعْدَه، مِن غيرِ أنْ يَنقُصَ مِن أُجورِهم شَيءٌ». وإنَّما خَصَّ هذه الثَّلاثةَ بالذِّكرِ في هذا الحديثِ؛ لأنَّها أُصولُ الخيرِ، وأغلَبُ ما يَقصِدُ أهلُ الفضلِ بَقاءه بعْدَهم.

وبين أن في الحديثِ: الحثُّ على الإحسانِ إلى الوالدَيْنِ بعْدَ مَوتِهما، وفيه: الحثُّ على تَعلُّمِ العِلْمِ النَّافِع وبَثِّه في النَّاسِ، وفيه: الحثُّ على التَّصدُّقِ بالصَّدقاتِ الجاريةِ، وفيه: فَضيلةُ الزَّواجِ رَجاءَ أنْ يُولَدَ للزَّوجينِ ولَدٌ صالحٌ يَدْعو لهما.