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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم رفضوا عرض حلقاتهم وأزمة الشعب الليبي.. هاني رمزي يكشف أسرار برنامجه وفيلمه

هانى رمزى
هانى رمزى

أثار الفنان هانى رمزى حالة من الجدل الواسع بعدد من التصريحات النارية له أثناء استضافته فى برنامج “بالحبر السري” مع الإعلامية أسما إبراهيم.

وكشف هاني رمزي، عن بعض التفاصيل والخبايا والأسرار عن برنامجه الذي كان يعرضه في رمضان ويعتمد على المقالب، حيث قدم أكثر من فكرة، مؤكدا أنه لم يقلد الفنان رامز جلال وكان حريصا على تقديم أفكار مختلفة.  

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وقال هانى رمزى: "أرى أن برنامجى حقق نجاحا كبيرا، ولم أقدم برنامجا جديدا من هذه النوعية لأنى لم أجد فكرة جيدة". 

أما عن معرفة الضيوف بطبيعة هذه البرامج، قال هانى مزى: "هذا غير صحيح، حيث إن الضيوف لم يكونوا على علم بطبيعة البرنامج، وأنا شخصيا وقعت فريسة فى برنامج رامز جلال مرتين ولم أكن على علم بطبيعة برنامجه، وكذلك عند تقديمى هذه النوعية من البرامج".  

وأوضح: “لا أحب إهانة ضيوفى أو الاستهزاء بهم من خلال برنامجى، وكنت أحرص على ألا أضايقهم بصورة فجة، وهناك بعض النجوم الذين رفضوا عرض حلقاتهم، منهم وليد توفيق وديانا حداد”. 

هانى رمزى والفيلم الليبى 

وأكد هاني رمزي، قوة علاقته بالفنانة منة شلبي إلا أنه لم يتواصل معها في أزمتها الأخيرة، قائلا: "لم أتواصل مع منة شلبي، وهي صديقتى، ولكن لم أتواصل معها، وهي أغلقت تليفونها، حيث تعرضت إلى ضغط شديد، وأقدر هذا الأمر".

ونفى هاني رمزي الشائعات التي انتشرت حول غضب أهل بورسعيد منه بسبب فيلم “السيد أبو العربي وصل”، مضيفا: “أهل بورسعيد لم يغضبوا منى بسبب فيلم أبو العربي، وكان في استقبال وكرم كبير”.

وأشار هاني رمزي، إلى أن اسم فيلم "عمر المحتار" تسبب له فى أزمة مع الشعب الليبي، ولكنه اعتذر عن الاسم، قائلا: “اعتذرت ولم أقصد الإساءة، وكان سيناريو الفيلم بعيدا تماما وليس له علاقة بالقائد العربي، ولا يمكن أن أسيء له، وهو رمز من رموزنا، وعندما اكتشفت قررت الاعتذار وتم تغيير اسم الفيلم واستقرينا على اسم مؤقت ”شقاوة أون لاين". 

هانى رمزى ومحمد سعد 

وقال هانى رمزى أنه تنبأ بنجومية الفنان محمد سعد منذ أن كانوا زملاء، موضحا: “محمد سعد  زميلي في المعهد وأعتبره صانع شخصية غير عادى، وهو بالنسبة لي ممثل يمتلك قدارت هائلة، حيث يمكن أن يقدم جميع الألوان، منها التراجيدي والكوميدي وصناعة الشخصية، وهو ممثل قوي”.

وأضاف: “النجم محمد سعد قد يكون مقصرا في حق نفسه في اختيار الشخصيات التي يؤديها، ولكن حينما غير في فيلم “الكنز” أبهرنا مع المخرج شريف عرفة، وهو ممثل ذكي”.

وأشار الفنان هاني رمزي، إلى أن فراق والده أكبر مأساة في حياته، متابعا: "وفاة والدى كانت أكبر مأساة بالنسبة لى لأنه السند وكنت أحتاجه في كل لحظة، وأتذكر يوم وفاته ولم أصدق رحيله، وقبل وفاته قال لى إن حملي هيبقى تقيل، وأصعب شيء فراق الأحباب".

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