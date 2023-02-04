مدبولي: هذه الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الروماني منذ 20 عاما

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته بزيارة رئيس وزراء رومانيا، قائلا: سعداء بتلك الزيارة، والتي تعد الزيارة الأولى الرسمية لرئيس الوزراء الروماني منذ أكثر من 20 عاما.

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره الروماني، أن هذه الزيارة تاريخية، ونسعى إلى تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، والتي تنعكس على قوة العلاقات بين البلدين، حيث تعود العلاقات إلى أكثر من 170 عاما.



وأكمل: لدينا سعادة وفخر كبير بتلك الزيارة، منوها بأن اللقاء شمل الحديث عن التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية، في العديد من المجالات، خاصة الاسمدة والبتروكيماويات.



