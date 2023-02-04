لترسيخ مفهوم الانتماء.. مبادرة "انت الأغلى" لطلبة المدارس بشمال سيناء

تواصل مديرية الشباب والرياضة شمال سيناء ، تنفيذ المبادرة الرئاسية (انت الأغلى) لترسيخ مفهوم الانتماء لدي طلبة المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، خلال الفتره من 4 فبراير الي 8 فبراير 2023م. تحت رعاية الإدارة المركزية لتنمية النشئ بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع الإدارة العامة للتنشئه المدرسية بالتربية والتعليم قطاع محافظة شمال سيناء .

وقال ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن البرنامج يتضمن تنفيذ المبادره في 5 مدارس بواقع مدرسة في كل مركز من مراكز المحافظة علي النحو التالي:



اليوم الأول 4 فبراير مدرسة نجع شيبانه برفح

اليوم الثاني 5 فبراير مدرسة الغزالي بالشيخ زويد.

اليوم الثالث 6 فبراير بمدرسة الحسنه الابتدائية بوسط سيناء .

اليوم الرابع 7 فبراير بمدرسة نخل الاعداديه بوسط سيناء.

اليوم الخامس 8 فبراير بمدرسة ابي صقل الجديده للتعليم الأساسي مركز العريش



ورش عمل

ويتضمن البرنامج ورش عمل للطلبه صباحيه و مسائيه وفقرات فنيه ومسرح عرائس وواجبات غذائيه تقدمها إدارة تنمية النشئ بمديرية الشباب والرياضه بشمال سيناء في حضور كوكبه كبيره من قادة مديرتي الشباب والرياضه والتربيه والتعليم بمحافظة شمال سيناء.



