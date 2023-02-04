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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفضل أكلة غريبة.. أصالة تصدم جمهورها مجددا |فيديو

أصالة
أصالة

كشفت الفنانة أصالة عن بعض الأشياء التى تحبها فى حياتها ولكن جاءت اجابتها عن الأكلة المفضلة لها بمثابة صدمة لجمهورها حيث قالت أنها تفضل أكلة “الضفادع” المشوية. 

وتعرضت أصالة الى حالة من الهجوم كما دافع عنها البعض الاخر ممن راوا انه ليس هناك اى شيئ غريب فى اكلة الضفادع المشوية. 

جاء تعليق أصالة بشأن أكلتها المفضلة على هامش تواجدها فى برنامج سعودي آيدول Saudi Idol. 

وكشفت اصاله عن تفضيلها فصل الصيف عن الشتاء كما انها كشفت عن الفوبيا التى تعانى منها وهى القفز من المرتفعات ولكن يمكن ان تجربها فى سبيل عدم الغوص فى البحر. 

كما اكدت أصالة انها تحب التيك توك وتويتر بدلا من السناب شات وتفضل ارتداء الحذاء الفلات بدلا من الكعب العالى.

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أصالة وبرنامج سعودى أيدول 

ظهرت الفنانة أصالة، برفقة زوجها فائق حسن، في كواليس برنامج “سعودي أيدول” وهي ممسكة بيده وترتدي فستان ابيض وسط زغاريد من المتواجدين حولهما، كما قامت أصالة بتقبيل زوجها.

تجاوزت الفنانة أصالة أزمتها الأخيرة مع الجمهور بسبب تدخينها السجائر الإلكترونية فى كواليس برنامج سعودي أيدول، وظهرت مجددا فى بروفات حفلها المنتظر ضمن فعاليات هلا فبراير بالكويت.

وحرصت أصالة على عمل العديد من البروفات مع فرقتها الموسيقية فور وصولها الكويت، وذلك استعدادها لحفلها الذى تحييه بجانب الفنان نبيل شعيل.

أصالة الفنانة اصالة برنامج سعودي أيدول Saudi Idol Arts Entertainment

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