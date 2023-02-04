مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي قبل مباراة اليوم بكأس العالم للأندية

عرضت قناة سكاي نيوز، تقرير فيديو عن لقاء النادي الأهلي، مع فريق سياتل ساوندرز الأميركي في ربع النهائي، بكأس العالم لـ الأندية المقام فى المغرب.

وجاء فى التقرير على لسان المراسل، أن النادي الأهلى هو أحد مصادر السعادة للمصريين، ليس لـ الأهلى فقط بل لعدد كبير من جماهير الزمالك، فجماهير الزمالك تفخر بالأهلي وما يحققه بكأس العالم للأندية.

وأوضح التقرير أن الأهلى لديه مباراة قوية اليوم فى تمام السابعة بتوقيت مصر، و الجميع يتوقع فوز الأهلي اليوم.

وفجر مفاجأة لـ جماهير الأهلي قائلا:" سياتل ساوندرز الأميركي يعانى من مشكلات فنية وبدنية، على الرغم من التفوق لـ النادي الأهلي".

وتابع :" الأهلي يخظى بدعم جماهيري اليوم، و الجميع يتمنى فوز الأهلي لـ مقابلة ريال مدريد".