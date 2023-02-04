وزير الصحة يتفقد مستشفى أبو كبير ويشيد بجودة الخدمات بقسم الكلى الصناعي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة مستشفي أبو كبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف علي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بهما، خاصة بعد أعمال التطوير المتعددة التي شهدتها المستشفى بتكلفة تتخطى ١٧ مليون جنيه، لتقوم بخدمة مايقارب نصف مليون نسمة.

تفقد الوزير قسم الكلي الصناعي، والذي تم تطويره ورفع كفاءته حديثاً بتكلفة تقديرية بلغت ١٠ مليون جنيه، ليعمل بقوة ٦٠ ماكينة للغسيل الكلوي، بدلاً من ٤٤ ماكينة، ويخدم ٣٦٠ مريض كلي بدلاً من ٢٦٠ مريضا سابقاً، بخلاف إنشاء محطة معالجة مياه جديدة، ورفع كفاءة المعمل وإمداده بأجهزة حديثة، مشيدا بجودة الأعمال التي تمت بالقسم ومستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلاله، ووجه بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتيسير إجراءات علاج المرضى تحت مظلة التأمين.

كما تفقد الوزير قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم الأشعة والذي تم تطويره مؤخرا ودعمه بجهاز أشعة مقطعية بتكلفة تقديرية ٣.٥ مليون جنيه، علاوة على قسم العناية المركزة المطور بتكلفة ٢ مليون جنيه ليعمل بطاقة استيعابية ٣٠ سريرا.

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