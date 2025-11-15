لبحث التعاون المشترك.. حاسبات عين شمس تستقبل وفدا من جامعة برلين التقنية

استقبلت كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة عين شمس وفدا من جامعة برلين التقنية المكون من Salzman Ms.lna Hohenhaus & Ms.Nelly من إدارة الشئون الدولية بالجامعة وذلك على هامش زيارتهم لجامعة عين شمس لتعزيز التبادل العلمى والأكاديمي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس واشراف قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي برئاسة الدكتورة شيرويت الاحمدي، الذي يقوم بادارة برنامج الاتحاد الاوروبي للتبادل Erasmus+”.

كان في استقبال الوفد الدكتورة رشا اسماعيل عميد الكلية، والدكتورة هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة شيرين راضي وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، والدكتورة هويدا شديد رئيس قسم الحسابات العلمية، ود.صفاء أمين منسق البرنامج الدولى هندسة البرمجيات ود.منى عبد العظيم منسق إدارة المنح والمشروعات بالكلية حيث قاموا بالترحيب بالضيوف ومناقشة سبل التعاون المشترك بين الجامعتين تمهيدًا لفتح آفاق جديدة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وشهدت الفعالية حضور وفد من إدارة المنح والمشروعات بجامعة عين شمس، مُمثلًا في الدكتورة نهى الرافعي منسق جامعة عين شمس لبرنامج التبادل الأوروبى Erasmus+ نائب مدير إدارة المنح والمشروعات بقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي والدكتور عزيز شاكر نائب منسق البرنامج ورئيس قسم متابعة المشروعات بمكتب المنح والمشروعات، حيث جرت مناقشات مثمرة حول آليات التعاون في المشروعات البحثية والمنح الدولية المشتركة بين الجامعتين.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من المقترحات التي تهدف إلى دعم تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى الجامعتين ، كما شمل عرضا تقديميا لسبل الدعم المقدمة من إدارة المنح والمشروعات بالجامعة وسط حضور متميز من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وطلاب الدراسات العليا.



وأكدت عميدة الكلية، في ختام اللقاء حرصها على استمرار التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة بما يسهم في دعم رؤية جامعة عين شمس نحو التميز الأكاديمي والريادة البحثية على المستويين المحلي والدولي.