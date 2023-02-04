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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تاني جوازة بعد خطوبة لأسبوعين.. من هو أنتيكا متصدر السوشيال ميديا بحفل زفافه

حفل زفاف حسام عاطف
حفل زفاف حسام عاطف ويارا بهنساوي

فرح أنتيكا، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لحفل زفاف المصور الشاب حسام عاطف الشهير بأنتيكا، ويارا بهنساوي.

حفل زفاف حسام أنتيكا ويارا بهنساوي

فاجأ انتيكا ويارا الجميع، بإقامة حفل الزفاف بعد أسبوعين فقط من الإعلان عن الخطوبة، وأقيم في حديقة بحضور الأهل والأصدقاء.

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وتم تداول مقطع فيديو ليارا وهي تبكي، وتقول: "أنا مش مصدقة إني بتجوز حسام بجد مش مصدقة"، وتابعت وهي تبكي: "شكرا علشان اتحملتوا سيكبتي وشكرا لبابا وماما وطنط".

وألقى حسام خطابا يشكرها من خلاله بكلمات مؤثرة، لكن سرعان ما عبرت يارا عن حبها له وقبلت يده أمام الجميع.

هذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها مناسبة شخصية لحسام مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر على مدار الأعوام السابقة العديد من الأحداث الشخصية.

من بينها زيجته الأولى، والتي سرعان ما انفصل عنها، ثم خطبته الثانية من مذيعة شابة، وأخيرا الخطوبة المفاجئة ليارا بهنساوي والزواج في غضون أسبوعين فقط.

من هو حسام عاطف أنتيكا 

يعد المصور الشاب حسام عاطف واحد من المصورين المشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدما أحدث التقنيات والأفكار للحصول على أفضل صورة.

حفل زفاف مواقع التواصل الاجتماعي حسام عاطف فرح أنتيكا يارا بهنساوي

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