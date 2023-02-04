عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

البحوث الإسلامية يطلق قافلة توعوية شاملة إلى جنوب سيناء

وعاظ الازهر
وعاظ الازهر

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة توعوية شاملة إلى محافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالتوعية المجتمعية الشاملة، وخاصة المناطق النائية والحدودية لما تمثله من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.


وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن خطة المجمع في التوعية الشاملة تستهدف التوعية بجميع القضايا الهامة التي تمس المجتمع المصري وتؤثر عليه بأي شكل من الأشكال، مع التركيز على القيم الأخلاقية ودورها في سلامة المجتمع وبناء الوطن، والتحذير من المشكلات المجتمعية الناتجة عن غياب الأخلاق. 


وأضاف عياد أن تسيير القوافل الأسبوعية إلى جميع محافظات الجمهورية يستهدف تنمية الوعي الديني لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية لهم بعيدًا عن الفكر المتطرف وجماعات العنف، مشيرًا إلى أن المجمع حريص على الوصول إلى الناس في مختلف أماكن تواجدهم لاستقراء واقعهم، والتحاور معهم والإجابة على أسئلتهم.


وأوضح د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، أن خطة عمل القافلة لا تقتصر على التقاء الناس في المساجد فقط وإنما يتم تنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي والمصالح الحكومية إضافة إلى المقاهي؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل، وتستمر لمدة أسبوع.

البحوث الإسلامية الازهر الشريف قافلة توعوية جنوب سيناء مجمع البحوث الاسلامية محافظة جنوب سيناء الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

تردد قناة aea نايل سات.. القنوات الناقلة لمباراة النادي الأهلي وسياتل ساوندرز

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وجهة إجبارية.. أين يذهب محمد صلاح بعد قرار ليفربول المفاجئ؟

كأس العالم للأندية.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي قبل مباراة سياتل|شاهد

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

ترشيحاتنا

غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة سياتل في كأس العالم للأندية.. صور

قناة السويس خط أحمر.. 3 شائعات تستهدف الهيئة خلال شهر والحكومة تحذر

اعترافات جديدة للمتهم بالخيانة ومحاولة قتل ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية

الذهب يتراجع 55 جنيها خلال أسبوع.. وعيار 21 بـ 1715 جنيها

أرخص سيارة أوتوماتيك صينية في مصر موديل 2023 .. صور

عضو بالكنيست: نتنياهو لا يسيطر على الوضع والنار ستحرقنا جميعا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير لحوم.. طريقة عمل مكرونة بالطماطم والثوم

تاني جوازة والخطوبة أسبوعين.. من هو أنتيكا الذي تصدر السوشيال ميديا بحفل زفافه

محتوى مخل بالآداب.. اعتقال الموديل العراقية عسل حسام

نشرة المرأة والصحة|مرض غريب يهددك بالعمى ... تفاصيل إطلالة زوجة أحمد عصام

فيديو

بعد زواجها من شخصية سياسية معروفة .. فنانة شهيرة تعتزل التمثيل

تفاصيل أزمة حلمي بكر داخل غرفة الرعاية المركزة.. فيديو

قنوات تنقل كأس العالم للأندية مجانا ومعلومات عن سياتل منافس الأهلى.. فيديو

أسعار الذهب والدولار في مصر اليوم السبت .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

اﻟﻤﺰﻳﺪ