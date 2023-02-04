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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هاتفياً.. زيلينسكي ورئيس وزراء بريطانيا يؤكدان أهمية سرعة الحلفاء لتقديم المساعدات لأوكرانيا

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك مع الرئيس الأوكراني

صرح رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك إنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفياً اليوم السبت، وأنهما اتفقا على أهمية إسراع المجتمع الدولي بتقديم المساعدات لأوكرانيا.

وقال مكتب سوناك في بيان، إن رئيس الوزراء ركز على ضمان وصول معدات عسكرية دفاعية إلى الخطوط الأمامية بأسرع وقت ممكن.

وجاء في البيان أن الزعيمين اتفقا على أهمية تسريع الشركاء الدوليين مساعداتهم الأمنية لأوكرانيا لمساعدتها على "استغلال الفرصة وطرد القوات الروسية".

كما ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بحث مع رئيس الوزراء االبريطاني اليوم تعزيز قدرات بلاده ودعم كييف في حربها مع روسيا.

وكتب الرئيس زيلينسكي تغريدة عبر صفحته علي "تويتر"، يشكر فيها رئيس الوزراء البريطاني علي بدء تدريب الجنود الأوكرانين علي استخدام دبابات الحربية من طراز "تشالنجر".

واضاف: " تحدثنا عن زيادة توسيع قدرات الجيش ، وتقديم الدعم الشامل لأوكرانيا على المدى القصير والطويل".

وأكد في اختتام تغريدته أن روسيا وأي دولة حليفة لها ليس لهم مكان في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" المقامة في فرنسا.
 

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