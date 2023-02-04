عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على طريقة البخيل وأنا

مدرس بشبرا أوهم الناس بفقره وعثروا على 300 جنيه ذهب بعد وفاته

مسلسل البخيل وأنا
مسلسل البخيل وأنا

سبق مسلسل " البخيل وأنا" بعشرات الأعوام، شخص وهم الجميع بفقره، لكن بعد وفاته عثر جيرانه وأقاربه على ثروة ضخمة في منزله.

مدرس أوهم الناس بفقره

نشرت صفحة "جورنال قديم" نسخة من خبر  قديم نُشر قبل 80 عاما، بتاريخ 4 فبراير 1942، عن شخص عاش بخيلا طوال عمره، ورغم فصله من عمله بالمدرسة أوهم الناس بفقره حتى مات ووجدوا في منزله ثروة.

txt

شوالين فلوس في ساعتين.. مسنة تحقق ثروة يوميا من التسول بالشوارع

txt

لهذا السبب..طفلة 8 سنوات تتخلى عن ثروة تقدر بـ5 مليارات روبية هندية

وبحسب الخبر المنشور، توفي الشيخ عبدالحافظ البرعي، وكان يعيش في شبرا متنقلا من مدينة فوه بعد فصله من عمله كمدرس.

عاش في غرفة بمفرده وظل أعزبا حتى وفاته، ورغم أنه أوهم الجميع بفقره الشديد إلا أنه بعد رحله تفاجأ الجيران بوجود خمسة الاف جنيه، منها 300 جنيه ذهب و 17 بفتو ذهب، و20 قطعة ذهبية كبيرة، و267 جنيه نقود فضة، و 122 جنيه ورق، و90 جنيها قروش.

العثور على ثروة في بيت مدرس بخيل

ولمعرفة مقدار الثروة التي جمعها، كان سعر الذهب في عام 1942 عيار 21 بـ 20 قرشا، أي أنه اقتنى 300 جنيه ذهب بمبلغ يقدر بحوالي 480 جنيها والذي يعادل اليوم أكثر من 4 ملايين جنيها.

وتعجب الجميع حينها من حصوله على هذا الكم الكبير من المال والذهب، خاصة أن هذا المدرس كان يعمل في مدرسة الجمعية الخيرية الإلامية بفوه وفُصل من عمله، وألغيت المدرسة بأكملها بعد ذلك، ثم استمر في عمله عبر الدروس الخصوصية.

وكان أعزبا لم يتزوج، وكان معروفا أنه من الفقراء، وكان الناس يعطفون عليه وقد أودعت هذه النقود حينها لاخوانه وأولاد اخيه.

البخيل أنا الدروس الخصوصية ثروة ضخمة سعر الذهب 300 جنيه ذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

تردد قناة aea نايل سات.. القنوات الناقلة لمباراة النادي الأهلي وسياتل ساوندرز

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

وجهة إجبارية.. أين يذهب محمد صلاح بعد قرار ليفربول المفاجئ؟

من بيتك وعلى شاشتك.. 4 طرق سهلة لمشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

خطأ من الشناوي .. 30 دقيقة بتعادل سلبي بين الأهلي وسياتل بمونديال الأندية

ترشيحاتنا

إدارة منتدى شباب العالم تطلق منصة للمتطوعين للمشاركة في الأعمال التنموية

425 ألف جنيه ارتفاع.. أسعار 5 سيارات جديدة بمصر بعد الزيادة الأخيرة| صور

التنسيقية تشيد توجيه عوائد النسخة الخامسة لمنتدي شباب العالم لحزمة مبادرات ومشروعات تنموية

السلع التموينية تتعاقد على 60 ألف طن ذرة صفراء مستوردة

ميسي يقود باريس سان جيرمان للفوز على تولوز في الدوري الفرنسي

زيارة رسمية .. وزير الخارجية السعودي في الكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. ابنة مدرب كرة قدم أمريكي تقلّد حركاته أمام الكاميرات

طريقة عمل كيكة الكابتشينو والكراميل بمذاق لا يقاوم

مدرس بشبرا أوهم الناس بفقره وعثروا على 300 جنيه ذهب بعد وفاته

من غير ما تاخد بالك.. 7 علامات صامتة تكشف السرطان

فيديو

وارد.. حقيقة اعتزال بوسي للفن بعد غياب 4 سنوات| فيديوجراف

صدى البلد يرصد حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في يوليو المقبل|تغطية خاصة

لم أقصد الإساءة للشعب الليبي.. هاني رمزي يكشف سبب تغيير اسم فيلمه الأخير

بعد زواجها من شخصية سياسية معروفة .. فنانة شهيرة تعتزل التمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ