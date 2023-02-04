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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتقديم جميع الخدمات.. اتصالات النواب تناقش إنشاء مكاتب بريد بالبحر الأحمر

صدى البلد

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "الاقتراح برغبة" المقدم من النائبة  إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب، إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور  عمرو طلعت، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، بشأن إنشاء مكاتب بريد لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية في محافظة البحر الأحمر.

وعرضت النائبة إيلاريا سمير حارص في المذكرة التوضيحية، والذي أكدت فيها اهمية  فتح آفاق التعاون مع جميع مؤسسات الدولة بما يتيح تعظيم استثمارات البريد المصري وتحقيق أقصى استفادة منها عن طريق تعزيز دور التكنولوجيا لتوفير الخدمات المالية والبريدية والحكومية وتزويدها بأحدث الانظمة التى تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع.

كما نوهت إلى كيفية العمل على زيادتها والاستفادة منها  في منطقة النجدة، مجمع البنوك شارع الكوثر، منطقة الامل الدهار، شارع الحجاز، منطقة ابو عشرة والروضة، بالإضافة إلى منطقة الاسكان الجديدة في محافظة البحر الأحمر وفقا للمعايير الدولية للتماشي مع تطوير منظومة البريد في أنحاء الجمهورية.

كما عقدت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب، إجتماع مع  اللواء أحمد على مرزوق، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، لمتابعة تخصيص الأراضي لبناء ثلاث مقرات جديدة في مدينة الغردقة ( الكوثر، منطقة الأمل ، منطقة الأحياء ) بعد الانتهاء مؤخرا من عمل مكتب بريد جديد في نهاية شارع المصالح، شارع الحجاز، ليصل عدد مكاتب البريد الآن في مدينه الغردقة الى ١٣ فرع ثابت و ٧ ماكتب متحركة، بالإضافة لحل المشكلة مكتب البريد الواقع في منطقة ابو رماد وزيادة عدد مكاتب البريد في مناطق ( مرسي علم ، ام الحويطات ، رأس غارب، حلايب ، شلاتين ).

 

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدينة الغردقة مجلس النواب وزير الاتصالات اللواء هشام آمنه

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