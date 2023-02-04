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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصة الكاملة لمصرع 3 أشخاص في حادث طريق أبو سمبل - العوينات

تصادم سيارتين ـ ارشيفية
تصادم سيارتين ـ ارشيفية

ننشر عبر منصة " صدى البلد " تفاصيل القصة الكاملة لمصرع 3 أشخاص نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ، وأخرى نقل ثقيل بطريق أبو سمبل البرى / العوينات جنوب أسوان اليوم السبت.

وشهد طريق أبو سمبل البرى / العوينات جنوب أسوان اليوم السبت وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ، وأخرى نقل ثقيل مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص ، وتم على الفور نقلهم إلى المشرحة العمومية بواسطة سيارات الإسعاف.

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مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين نقل بطريق أسوان - أبو سمبل البري

وفيات 

ضمت قائمة المتوفين كلا من أحمد علي إبراهيم 23 سنة ، وأحمد سيد أحمد 31 سنة ، وأحمد جابر أحمد 25 سنة، وجميعهم من محافظة الأقصر ، وتم نقل جثامينهم إلى مشرحة أبوسمبل جنوب المحافظة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل بأخرى نقل ثقيل عند الكيلو 15 بطريق العوينات في أبو سمبل جنوب أسوان ، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي واستخراج تصريح الدفن بتسليمهم إلى ذويهم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

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