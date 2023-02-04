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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم أسوان يشهد احتفالية "رد الجميل" بمدرسة سانت تريزا

حفل رد الجميل بأسوان
حفل رد الجميل بأسوان

شهد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان احتفالية "رد الجميل" التى ينظمها التعليم الابتدائي بالتنسيق مع مدرسة سانت تريزا لتكريم مديرى المدارس الابتدائية وموجهى الصفوف الأولى بإدارة أسوان التعليمية وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة فى خدمة العملية التعليمية خلال الفصل الدراسى الأول.

وحضر الاحتفالية فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، وغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية، وغنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية ، وياسر الشرقاوى مدير التعليم الابتدائي ، وعرفة الصادق رئيس قسم التعليم الابتدائي بإدارة أسوان ، بجانب لفيف من القيادات الدينية.

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رد الجميل

وخلال كلمته قدم وكيل الوزارة خالص الشكر والتقدير لجميع المحتفى بهم، مؤكداً على دورهم الحيوى والفعال فى إدارة العملية التعليمية ومتابعتها داخل المدارس.

وضم وفد مدرسة سانت تريزا كل من فايزة جريس مدير المدرسة ، وسميحة راغب الممثل القانونى للمدرسة ، وانطونيو نبيل وكيل المدرسة ، ومرقس محارب عضو مجلس أمناء المدرسة .

كان عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، قد استقبل أعضاء اللجنة النقابية لمعلمى مركز إدفو، وعلى رأسهم ياسين عبدالصبور نقيب معلمى محافظة أسوان، ومحسن شقل نقيب معلمى مركز إدفو، بحضور غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التعليمية المختلفة. 

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وخلال اللقاء أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة التعاون بين إدارة إدفو ونقابة المعلمين فى كافة الموضوعات والقضايا التى تهم المعلمين، موجهاً الإدارة التعليمية بضرورة التسهيل على المعلمين فى استخراج مفردات رواتبهم ، كما أنه من حق أى معلم التوجه إلى ديوان الإدارة التعليمية للاستفسار عن أى تساؤل أو معلومة تخص راتبه.

وبنهاية اللقاء قدمت اللجنة درع التميز لوكيل الوزارة تقديراً لجهوده المبذولة فى النهوض لخدمة العملية التعليمية .

وكان عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان  قد تفقد لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات، للاطمئنان على سير العمل، وقد رافقه كل من فيصل نعيم مدير عام التعليم العام ، وغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية ، وكان باستقبالهم عصمت الشريف رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وشدد عبد الكريم لطفى على ضرورة أن يتحرى المصححين والمراجعين وراصدى درجات الطلاب الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب، مُشيدًا بالجهد المذول من قبل السادة المصححين.

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