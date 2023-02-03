حياة كريمة أسوان: انتهاء 85% من مشروعات قرية إقليت

أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة في أسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ تم مواصلة المرور الميدانى لتفقد المشروعات الجارية بقرية إقليت بمركز كوم أمبو والتى تضم 15 قرية فرعية وتابع بإجمالى 52 ألف نسمة.

يأتي ذلك تأكيداً على المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطويرالشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) وتوازيا" مع الجولات الميدانية للواء أشرف عطية محافظ أسوان على مشروعات حياة كريمة.

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وأشار ناجح مصطفى إلى أنه تم تفقد مشروعات إنشاء مدرسة جبل الزلط للتعليم الأساسي ، ومركز الخدمات البريدية ، وتبطين ترعة الأربعين بنسبة 100% لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء مركز شباب الرغامه البلد بنسبة 95% ، وأيضاً مشروع إنشاء المجمع الزراعى ، وإنشاء مركز تنمية الأسرة بفطيرة بنسبة 85% لكل منهما، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة بنسبة 80 % ، ومشروع إنشاء سوق الماشية بنسبة 75% .

وشدد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بوضع العلامات التحذيرية والتعريفية مع القيام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله بمختلف مواقع العمل مع إستبعاد وإستبدال المقاولين المقصرين لضمان رفع نسب ومعدلات التنفيذ الجارية.

كانت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بإدفو بقيادة محمود عليان وبالتنسيق مع إدارة التموين، نظمت حملة متابعة ميدانية للتأكيد على توافر إسطوانات البوتاجاز بالكميات الكافية والأسعار المناسبة لتلبية إحتياجات الأهالى مع التعامل الفورى للشكاوى الواردة بهذا الشأن .

أنشطة متنوعة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

ويأتي ذلك إستمراراً للجهود والأنشطة المبذولة يومياً لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة بتكثيف المرور الميدانى للتفاعل السريع مع المطالب والإحتياجات ومتابعة أعمال التطوير والتجميل ، بجانب الإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المراكز والمدن.

وفى نفس السياق شاركت الوحدة المحلية لقرية الشطب بدراو بقيادة كمال حلمى فى تنفيذ مبادرة شبابية للتجميل إستهدفت غرس 200 شجرة وتمهيد طريق نجع ونس العليقات بطول 500 م وذلك بمشاركة مجتمعية متميزة من أهالى نجع ونس .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالمرور الميدانى على منفذ " أهلاً رمضان" لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المنفذ وللتأكد من توافر السلع الغذائية والإستراتيجية فيه بالأسعار المحددة ، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية للزراعة والتشجير ضمن مبادرة " مليون شجرة " .