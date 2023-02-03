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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان أبو سمبل البرى

انقلاب سيارة - ارشيفية
انقلاب سيارة - ارشيفية

شهد طريق أبو سمبل / أسوان البرى وقوع حادث إنقلاب سيارة مما أدى إلى إصابة شخصين، وتم على الفور نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية. 

وقد تبين أن المصابين هم ثروت محمد موسى 48 سنة، والذى أصيب بكدمة بالقفص الصدري والظهر والكتف اليسرى، وعبد الباسط محمود المغربى 43 سنة، والذى أصيب بكسر بالعمود الفقري وجرح قطعي بفروة الرأس، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة. 

إصابة شخصين فى حادث إنقلاب سيارة بطريق أسوان / أبو سمبل

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وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق أسوان / أبو سمبل عند الكيلو 130، وقد تم على الفور نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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