تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان أبو سمبل البرى

شهد طريق أبو سمبل / أسوان البرى وقوع حادث إنقلاب سيارة مما أدى إلى إصابة شخصين، وتم على الفور نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وقد تبين أن المصابين هم ثروت محمد موسى 48 سنة، والذى أصيب بكدمة بالقفص الصدري والظهر والكتف اليسرى، وعبد الباسط محمود المغربى 43 سنة، والذى أصيب بكسر بالعمود الفقري وجرح قطعي بفروة الرأس، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

حوادث متفرقة

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق أسوان / أبو سمبل عند الكيلو 130، وقد تم على الفور نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.