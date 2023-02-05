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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 18 اليوم 5-2-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

بلغ سعر أوسط أعيرة الذهب نحو 1453 جنيها للبيع و 1470 جنيها للشراء وذلك بالنسبة لسعر  عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب .

وحسبما كشف تقير عن منصة إيجيبت جولد برايس توداي، فقد انخفض  سعر  عيار 18  بمعدل قدره 47 جنيها.

تقرير الوظائف الأميركية يهبط بأسعار الذهب لأقل سعر تسوية في 3 أسابيع

هبوط حاد في سعر الذهب العالمي

شهد سعر أغلي أعيرة الذهب قيمة نحو  1937 جنيها للبيع و 1960 جنيها للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-2-2023، وذلك بالنسبة  لـ سعر عيار 24 الأكثر قيمة.

وبحسب ما أعلنته منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في تحديد سعر الذهب، أن سعر عيار 24 انخفض بقيمة  63 جنيها  علي أساس أسبوعي.

 

عيار 14

 

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة بين الأعيرة الذهبية نحو 1130 جنيها للبيع وبتراجع قدره 37 جنيها  منذ أسبوع.

كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1.94 مليون جنيه للبيع و 1.96 مليون جنيه للشراء.

أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب لنحو 60.245 ألف جنيه للبيع و 60.96 ألف جنيه للشراء

الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 13.56 ألف جنيه للبيع و 13.72 ألف جنيه للشراء.

شراء السبائك من المواقع الإلكترونية


وحذرت شعبة الذهب  باتحاد الصناعات، المستهلكين من شراء السبائك الذهبية من صفحات السوشيال ميديا  معتبرة أنها شيء خطر  وبالتالي فإن مصلحة الدمغة تراقب على الأسواق  وليس المواطنين وبالتالي سيكون من الصعب ملاحقتهم.

وطالبت الشعبة المواطنين بالنزول إلي محلات الصاغة للشراء الواقعي او البيع نظرا لأنها تمثل عامل أمان لهم انزلوا ويتم  الحصول على  من البائع .


 ذهب مزيف

ونفي محللون اقتصاديون وجود سبائك ذهبية مزيفة  داخل الأسواق خصوصا وأن ما يتم تداوله عبر منصات السوشيال ميديا لمشغولات ذهبية قديمة وليست بالسوق المصري حاليا.

وطالب المحللون المستهلكون بالشراء سواء  السبائك أو المشغولات المدموغة في مصلحة الدمغة والموازين لأنها مختومة بالأختام الرسمية وهي آمنة تماما٫ وأن يشتري من مكان معتمد بفاتورة معتمدة رسمية”.

وحذر المحللون   من الشراء أون لاين٫ قائلا: "من يشترى سبائك ذهبية على الأون لاين لاعتماد البائعين في الواقع الافتراضي علي بيع منتجات مغشوشة ومقلدة وغير مدموغة 

وعلى إثر ذلك حذرت شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية المواطنين من شراء السبائك غير مدموغة، عقب رصدها لبيع سبائك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لماذا الذهب؟


ويهتم الكثير من المستهلكين خصوصا المقبلين علي الزواج في اقتناء الذهب باعتباره ملاذ آمن للثروة والمدخرات في أوقات ارتفاع معدلات التضخم والأسعار خصوصا وأنه بديل للعقارات والأصول الأخرى.


ويتابع المهتمون بأسعار الذهب اخبار المعدن الأصفر صعودا وهبوطا لإختيار أنسب الأوقات لشراء واقتناء الذهب في حالات هبوط الأسعار أو التصرف بالبيع في المدخرات الذهبية في حال زيادتها .


ويلجأ البعض للاستثمار في الذهب بدلا من الإيداعات في البنوك كالإكتتاب في الشهادات أو الادخار نظرا لاختفاء عبء المخاطرة والذي تتضمنه الشهادات في حالات ارتفاع الأسعار او تراجع معدلات الفائدة في البنوك.

 

لا زيادة في المصنعية

وعلي سياق متصل كشفت شعبة الذهب، عن عدم وجود أي زيادات في قيمة  الضريبة والمصنعية على المشغولات الذهبية والتي سبق وأن اقرتها وزارة المالية، معتبرة أن سعر الضريبة يستهدف تنظيم تحصيل الضريبة بناء علي  اتفاق مسبق بين مصلحة الضرائب والشعبة.

أضافت الشعبة انه يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية ، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع يمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر
 


 

استقرار اسعر 

 

واستقرت  أسعار الذهب في مصر  استقرارا في بداية تعاملات اليوم  بدون أي تغيير لدي محلات الصاغة وعلي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

 

عيار 21

واستقر سعر أشهر أعيرة الذهب تداولا ، في بداية تعاملات اليوم؛ عند 1695 جنيها للبيع و 1715 جنيها للشراء وذلك بالنسبة سعر عيار 21 الأكثر شهرة، بعد أن  تراجع بمقدار 55 جنيها في الجرام الواحد منذ أسبوع 

 

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