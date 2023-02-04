مقتل سيدة على يد حما ابنها بسلاح أبيض في البحيرة

لقيت سيدة مصرعها، على يد حما ابنها، بواسطة سلاح أبيض ، بسبب خلافات عائلية، في دائرة مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة ، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء أحمد خلف ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل لسيدة مصابة بعدة بطعنات نافذة بالبطن والظهر في الطريق العام بعزبة عثمان دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين بالفحص قيام" رضا صبري حجاب"40 عاما مقيم بعزبة العرب، بالتعدي على " مبسوطة محمد سلومه حمد" 49 عاما، مقيمة بعزبة علام ، محدثا إصابتها بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاتها بسبب خلافات عائلية بينهما.



وعقب تقنين الإجراءات وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحمودية، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.