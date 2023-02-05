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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عدلي القيعي يكشف السبب الحقيقي وراء فشل صفقة سوزا

الاهلي
الاهلي

أكد عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، إن وكلاء اللاعبين حول العالم يفسدون بعض الصفقات بسبب العمولات التي يطلبوها وهى مبالغ فيها للغاية.

وقال القيعي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "وكيل جوستافو سوزا سبب فشل صفقة انتقاله للأهلي، بسبب طلبه عمولة 600 ألف دولار، وهو ما أفسد الصفقة".

فشل صفقة سوزا لـ النادي الاهلي 

ياتي ذلك بعد عدة تقارير اوضحت ان السبب وراء فشل صفقة سوزا في الانتقال الي النادي الاهلي هو تدخل البرازيلي سافيو نجم الفريق الجديد وتحذيره للاعب من الانتقال للدوري .

بناءا علي قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي بتجميد البرازيلي برونو سافيو لحين إشعار آخر بعد استبعاده من قائمة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية بالمغرب.

جاء قرار التجميد من جانب مدرب الأهلي بعدما تسبب البرازيلي برونو سافيو مؤخرا فى ضياع فرصة التعاقد مع مواطنه جوستافو سوزا لضمه لصفوف الفريق خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوية بعد طلب مارسيل كولر التعاقد معه.

وبعد أيام قليلة من المفاوضات بين الأهلي مع سوزا وناديه ووكيل أعماله تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة باللاعب وحجز تذاكر الطيران الخاصة به قبل أن يقرر اللاعب تغيير طلباته المادية بالتزامن مع وضع بنود إضافية منها وضع ما يشبه الغرامة على النادي في حال التأخر لمدة تزيد عن 7 أيام في دفع مستحقاته.

سافيو النادي الأهلي الأهلى عدلي القيعي

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