كل أسبوع حكاية.. كواليس حلقة الزيارة محمد جمعة والطفل آدم

التقت عدسة صدى البلد بالفنان محمد جمعة والطفل آدم وتحدثا عن كواليس تحضيرهم لحكاية الزيارة ضمن مسلسل في كل أسبوع حكاية، والصعوبات التي واجهتهم، وكيف كانت الأجواء بينهم في التصوير.

شهدت الحلقة الثالثة من حكاية الزيارة ضمن مسلسل في كل أسبوع حكاية المذاع عبر قناة cbc تدهور علاقة خالد (محمد جمعة)، بزوجته وعد (نهى عابدين) إلى أن تصل للطلاق.

وبالتالي يقع الزوجان في خلاف كبير على الطفل آدم ومن الذي سيأخذه للعيش معه، ويبدأ الطفل آدم الذي يعيش مع جدته أم والدته والتي تجسدها (حنان سليمان)، في السؤال عن والده خالد (محمد جمعة).

وتنتهي الحلقة الثالثة بصراع بين الزوجين، ينتهي بأن يأخد خالد قرار مصيري وهو أن يعيش معه آدم بعيدًا عن والدته.

وانتهت الحلقة الثانية بمشهد خالد ووعد يجلسان أمام المأذون لتنفيذ إجراءات الطلاق؛ ويحاول خالد التراجع عن هذا القرار ويرجو وعد بأن تفكر مرة أخرى دون جدوى؛ فيستسلم لرغبتها.

حكاية الزيارة

“الزيارة” هي الحكاية الرابعة من مسلسل “في كل أسبوع حكاية”، الحكاية بطولة محمد جمعة ونهى عابدين وناردين عبد السلام وإيمان سلامة وحنان سليمان وتغريد فهمي وعمرو عبد العزيز والطفل آدم، تأليف مصطفى جمال هاشم و منة عبيد، وإخراج محمد حماقي.