عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة بالولايات المتحدة.. اندلاع حريق هائل في قطار بسبب مادة كيميائية

حريق القطار بالولايات
حريق القطار بالولايات المتحدة

اندلع حريق هائل في قطار بـ الولايات المتحدة الأمريكية، كان يحمل مادة كيميائية شديدة الخطورة، مما أدي إلى نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، سمع دوي أنفجار كبير بالقطار الذي كان يحمل  كلوريد الفاينيل، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك، مما أدي إلى اشتعال النيران بشكل كثيف بعد أن خرج القطار المكون من 50 عربة عن مسارة بولاية أوهايو الأمريكية، ولم يتم تسجيل أي إصابات.

ويواصل رجال الإطفاء السيطرة على الحريق، ولكن بصعوبة شديدة بسبب برودة الأجواء وتجمد صهاريج المياة في الولاية الأمريكية.

وأصدرت السلطات الأمريكية الأوامر إلى ألفي ساكن، بإخلاء منازلهم، كمأ أمرت السلطات المحلية جميع السكان داخل دائرة نصف قطرها 1,6 كيلومتر من موقع الكارثة بإخلاء المكان.

تسريب قائمة ترقب وصول المحظورين من دخول الولايات المتحدة

محلل سياسي أمريكي: المنطاد الصيني بغرض التجسس على الولايات المتحدة

الولايات المتحدة مادة كميائية كلوريد الفاينيل السلطات الأمريكية حريق هائل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

رد فعل خالد الغندور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية

افتكروا كلامي.. خالد الغندور يتوقع نتيجة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

وزارة الشباب والرياضة تعلن إذاعة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة وبولندا تبحثان مساعدات أوكرانيا

رجل متحول.. معلومات صادمة عن ملكة جمال الولايات المتحدة وشكلها الجديد

أزمة المنطاد.. الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على الصين

الولايات المتحدة تخصص 2.2 مليار دولار مساعدات عسكرية جديدة لدعم أوكرانيا

سنواصل المحاسبة.. أول رد من الولايات المتحدة على مصادرة الأصول الروسية لأوكرانيا

بسبب صناعة الطائرات المسيرة.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

ترشيحاتنا

لحظة هجوم الطائرة الأمريكية على المنطاد الصيني وإسقاطه.. فيديو

زكي عبد الفتاح: الأمريكان لا يعرفون شيئا عن الكرة المصرية سوى الأهلي وصلاح

علي جمعة عن كثرة القتل: ده محصلش في أيام الجاهلية

المستشار الألماني: الرئيس الأوكراني تعهد بعدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية

بالمقاييس العلمية.. فنان شهير أوسم رجل في العالم

ميتلاند الدنماركي يكشف سبب التعاقد مع إمام عاشور ويعلن موعد انضمامه للفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاصفة الثلج تمنع العشاق من الاحتفال بعيد الحب في بريطانيا

أكلة في مطعم الشيف نصرت تتسبب في القبض على المليارديرة الهاربة

بمذاق شهي.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة

مشاهد تحبس الأنفاس من الطرق الأكثر رعبا في العالم

فيديو

«من خير رجال مصر».. ماذا قال الرئيس السيسي عن شريف إسماعيل ؟ "فيديوجراف"

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بالتقسيط على 20 سنة.. اشتري شقة 150 مترًا بشرط هذا المرتب| فيديو

ديما بياعة تلقي بنفسها من الطائرة.. تفاصيل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ