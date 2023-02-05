كارثة بالولايات المتحدة.. اندلاع حريق هائل في قطار بسبب مادة كيميائية

اندلع حريق هائل في قطار بـ الولايات المتحدة الأمريكية، كان يحمل مادة كيميائية شديدة الخطورة، مما أدي إلى نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، سمع دوي أنفجار كبير بالقطار الذي كان يحمل كلوريد الفاينيل، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك، مما أدي إلى اشتعال النيران بشكل كثيف بعد أن خرج القطار المكون من 50 عربة عن مسارة بولاية أوهايو الأمريكية، ولم يتم تسجيل أي إصابات.

ويواصل رجال الإطفاء السيطرة على الحريق، ولكن بصعوبة شديدة بسبب برودة الأجواء وتجمد صهاريج المياة في الولاية الأمريكية.

وأصدرت السلطات الأمريكية الأوامر إلى ألفي ساكن، بإخلاء منازلهم، كمأ أمرت السلطات المحلية جميع السكان داخل دائرة نصف قطرها 1,6 كيلومتر من موقع الكارثة بإخلاء المكان.