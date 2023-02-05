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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد القس: موضوع عائلي عمل درامي يحترم الجمهور المصري

صدى البلد

كشف الفنان محمد القس عن أبرز التحديات التي واجهته خلال تجسيد شخصية غازي بمسلسل موضوع عائلي الجزء الثاني الذي عرض مؤخرا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقال محمد القس لـ صدى البلد: "ليس تحديا في الشخصية بقدر كونه أننا نقدم عملا للجمهور المصري، والتحدي أن نقدم ما يحترمهم، والحكم الأخير يبقى للجمهور.

وكشف محمد القس تفاصيل تحضيره لشخصية غازي في مسلسل موضوع عائلي، قائلا: “السر في أي شخصية الكتابة، وكان هناك علاقة ثلاثية بيني وبين الكاتب والمخرج أحمد الجندي، لنقف على التفاصيل، ومن الطبيعي أننا خلال العمل نجد هناك جملا وكلمات تضاف، وفي النهاية العمل جهد جماعي”.

محمد القس يكشف كواليس شخصية غازي في مسلسل موضوع عائلي

بعد تألقه في موضوع عائلي 2 .. محمد القس : جنون الشخصية يثير الممثل.. ورمضان حريقة حكاية |حوار

 

وتمكن مسلسل “موضوع عائلي” من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى دولة الإمارات عبر منصة شاهد vip.

واحتل مسلسل “موضوع عائلي” المركز الخامس من أصل 10 مراكز تضمها القائمة، للأعمال الأعلى مشاهدة من قبل مشاهدي منصة “شاهد” فى دولة الإمارات.

أبطال مسلسل “موضوع عائلي”

"موضوع عائلي 2" فكرة وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة ماجد الكدواني، ونور، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وطه الدسوقى، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمين ممدوح وافي.تمكن المسلسل المصري موضوع عائلي من الدخول الى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى دولة الإمارات عبر منصة شاهد vip.
 

رنا رئيس محمد شاهين ماجد الكدواني المخرج أحمد الجندي مسلسل موضوع عائلى الفنان محمد القس مسلسل “موضوع عائلي”

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