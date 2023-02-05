عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كشف طبي مجاني على 2000 مواطن في قري دمياط

قافلة طبيه بدمياط
قافلة طبيه بدمياط

ورشة عمل حول الإخراج الصحفي للجرائد والمجلات الورقية في دمياط


أطلقت مديرية الصحة قافلة طبية بقرية أبو عياد بمركز كفر سعد استمرت على مدار يومى الجمعة والسبت ، لتأتى استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة للوصول بالخدمات العلاجية إلى المواطنين بجميع المناطق، وذلك وفقًا لخطة التعاون بين محافظة دمياط ووزارة الصحة والسكان.

وفى هذا السياق، تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرا حول نتائج القافلة المُنفذة بقرية أبو عياد ، حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على ٢١٠٢مواطن ، كما تم تحويل ٤٩ حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، إلى جانب إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٧ حالات، وإجراء ٥٥٥ تحليل معملى، وكذلك فحص ٢٣ حالة  بالأشعة، و٧٢حالة بالسونار.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أن تلك القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، كما يتم دعم القوافل بالتجهيزات اللازمة والأطقم الطبية لتقديم افضل خدمة علاجية للمواطنين.

دمياط وزارة الصحة المستشفيات وزارة الصحة والسكان مديرية الصحة محافظ دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عيار 21 الآن 250 جنيهًا|أسعار الذهب تهبط بقوة بعد قرار البنك المركزي

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

افتكروا كلامي.. خالد الغندور يتوقع نتيجة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

رد فعل خالد الغندور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

64 حصان .. حكاية تليفون أنهى مسيرة الجميلة إيناس نور

انفراجة في أزمة قيد لاعبي الزمالك.. واتحاد الكرة مهدد

وزارة الشباب والرياضة تعلن إذاعة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

موضوعات متعلقة

ورشة عمل حول الإخراج الصحفي للجرائد والمجلات الورقية في دمياط

بالتعاون مع اليونيسيف .. ورشة عمل لشباب دمياط لتنمية المهارات

ترشيحاتنا

إلحاح كييف بشأن الدبابات الحربية يشكل إزعاجًا للدنمارك |للتفاصيل

شكراً على حسن تعاونكم.. تعليق ساخر من شوبير لقناة الزمالك

نشرة الرياضة.. تفاصيل جديدة حول أزمة قيد ثلاثي الزمالك.. وتعاون مشترك بين الأهلي وريال مدريد قبل مواجهة كأس العالم

حكم أخذ نقوط المولود لعمل العقيقة.. الإفتاء توضح

كيف أفتح صفحة جديدة مع الله ؟.. المفتاح فى هذا الأمر

سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 5-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل تحطمها في تايوان.. طائرة تقطع سيارة تاكسي إلى نصفين

بسبب تهريب آثار مصرية.. تأييد التهم الموجهة لمدير متحف اللوفر السابق| تفاصيل

بالمقاييس العلمية.. فنان شهير أوسم رجل في العالم

عاصفة الثلج تمنع العشاق من الاحتفال بعيد الحب في بريطانيا

فيديو

«من خير رجال مصر».. ماذا قال الرئيس السيسي عن شريف إسماعيل ؟ "فيديوجراف"

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بالتقسيط على 20 سنة.. اشتري شقة 150 مترًا بشرط هذا المرتب| فيديو

ديما بياعة تلقي بنفسها من الطائرة.. تفاصيل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ