كشف طبي مجاني على 2000 مواطن في قري دمياط



أطلقت مديرية الصحة قافلة طبية بقرية أبو عياد بمركز كفر سعد استمرت على مدار يومى الجمعة والسبت ، لتأتى استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة للوصول بالخدمات العلاجية إلى المواطنين بجميع المناطق، وذلك وفقًا لخطة التعاون بين محافظة دمياط ووزارة الصحة والسكان.

وفى هذا السياق، تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرا حول نتائج القافلة المُنفذة بقرية أبو عياد ، حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على ٢١٠٢مواطن ، كما تم تحويل ٤٩ حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، إلى جانب إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٧ حالات، وإجراء ٥٥٥ تحليل معملى، وكذلك فحص ٢٣ حالة بالأشعة، و٧٢حالة بالسونار.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أن تلك القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، كما يتم دعم القوافل بالتجهيزات اللازمة والأطقم الطبية لتقديم افضل خدمة علاجية للمواطنين.