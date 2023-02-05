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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على متنها 1600 سائح.. انطلاق 60 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

البالون الطائر
البالون الطائر

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الجمعة،  انطلاق 60 رحلات بالون طائر، على متنها 1600 سائح من مختلف الجنسيات، وسط استعدادات أمنية مشددة.

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وقال مصدر من مطار البالون إن السائحين قد وصلوا إلى مطار إقلاع البالون بالبر الغربي في تمام الساعة الخامسة صباحا وتمت الرحلة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع.

 

وأكد المصدر أن جميع شركات البالون تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعمل بنصف طاقتها؛ وذلك لسلامة الركاب، موضحا أنه يتم تعقيم البالون قبل الإقلاع.

الأقصر هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد مدينة الأقصر الأرصاد الجوية بالون طائر مختلف الجنسيات

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