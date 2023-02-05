ابعدوا عن الأشجار والبسوا كمامات| الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. فيديو

أفادت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية عقب فترة الظهيرة بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا ، ومنخفض على سطح البحر لمتوسط ، وأهم عناصر التقلبات القوية هي الرياح .

وأشارت "غانم" ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر" ، والمذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية" ، أن سرعات الرياح تتراوح ما بين 35 إلى 50 كم\ساعة ، مما يؤدي لأثارة الأتربة خاصة على المناطق المكشوفة ، والمناطق التي لها ظهير صحراوي ، والسواحل الشمالية الشرقية ، فضلا عن تسبب الرياح في حالة من الاضطراب في الملاحة البحرية غرب البحر المتوسط ، ومتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى 4 متر على البحر المتوسط .

سقوط أمطار اليوم

فرص سقوط الأمطار اليوم

ولفتت " غانم " ، إلى أنه من المتوقع أن تزداد فرص سقوط الأمطار اليوم ، وتتحول لأمطار متوسطة على محافظات شمال الوجه البحري ، ومدن مطروح والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ ، وذروة عدم الاستقرار تكون يومي الاثنين والثلاثاء .

ونصحت : خلو بالكم من نشاط الرياح لأنه يسبب انخفاض الرؤية الافقية على الطرق ، وكذالك من الضروري لأصحاب الجيوب الأنفية ارتداء الكمامات .، والابتعاد عن المباني المتهالكة ، والأشجار ، والألواح المعدنية .