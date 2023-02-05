فقدان 9 أشخاص إثر انقلاب سفينة في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية اليوم الأحد، فقدان 9 أشخاص إثر انقلاب سفينة صيد كانت تقلهم قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، فإن السفينة والتي يبلغ وزنها أكثر من 24 طنا انقلبت في المياه ليل السبت الأحد قبالة سواحل مقاطعة سينان في منطقة جيولا الجنوبية.

وقالت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية في بيان لها بشأن عمليات الإنقاذ إن سفينة قريبة تمكنت من إنقاذ 3 من أفراد الطاقم، لكن ما زال 9 آخرون، بينهم أجنبيان مفقودين.

وأضافت وزارة الداخلية أنها أرسلت أكثر من 12 سفينة وثلاث طائرات تابعة لخفر السواحل والبحرية للبحث عن المفقودين.

وتابعت الوزارة في بيانها أنها تعتقد أن معظم أفراد الطاقم غادروا السفينة المنكوبة.