بلوك صباحي.. درة تتألق في ظهور مميز على إنستجرام

شاركت الفنانة درة صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت درة بإطلالة صباحية كاجوال، وتفاعل معها جمهورها ومحبيها خلال التعليقات.

ومن ناحية أخرى، تشارك درة مع الفنان عمرو سعد في بطولة مسلسله لرمضان 2023 "الأجهر"، من تأليف ورشة كتابة ملوك، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن للمنتج صادق الصباح، وعبرت درة عن سعادتها بتعاونها الثالث مع عمرو سعد، الذي سبق وعملت معه في فيلم "مولانا" وفيلم "حديد".



كما شاركت درة في بطولة مسرحية "حتى لا يطير الدكان" مع النجم أكرم حسني، تدور أحداثها في إطار كوميدي، وهي من تأليف وإنتاج أمير طعيمة وإخراج أوتاكا، ويشارك في البطولة كل من بيومي فؤاد ومحمد أنور.