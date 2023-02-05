قاموا بجولات استفزازية|عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الأحد، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وقاموا بجولات استفزازية في ساحاته.

وكان ذلك الإقتحام بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، و قامت شرطة الإحتلال التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، بالإضافة إلي إحتجاز بعضهم عند بواباته الخارجية.

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة 23 مرة، ومنعت رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل 44 وقتا، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء، أن المستوطنين أدوا رقصات استفزازية وطقوسا تلمودية على الجهة الخارجية من باب السلسلة للمسجد الأقصى، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية “قبالة باب السلسلة”، وسط ترديدهم شعارات عنصرية، و أدوا عند المنطقة الشرقية للأقصى، قرب مصلى باب الرحمة، وباب القطانين، طقوسا تلمودية جماعية.

وأشارت الوزارة إلى أن المتطرف بن غفير اقتحم ومجموعة مع من المستوطنين ساحات “الأقصى” بعد توليه منصبه وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي.