تحامل علي صحته من أجل مصر.. وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية ينعون شريف إسماعيل

نعى المستشار عمر مروان وزير العدل، بخالص الحزن والأسى، المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس وزراء مصر السابق، مشيراً إلى أن الراحل الكبير، لم يدخر جُهداً في سبيل أداء رسالته، وعمل بتفانٍ وإخلاص، وتحامل على صحته من أجل مصلحة الوطن عبر المناصب التي تقلدها وكان مثالاً يُحتذى به في تحمل المسئولية الوطنية والمتابعة الجدية.

وتقدم المستشارعمر مروان وزير العدل إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما نعت كل من هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية رئيس الوزراء الاسبق.