ذكر التلفزيون المركزي الصيني، أن وزارة الطاقة المجرية حذرت من أن أوروبا ستواجه جولة جديدة من ارتفاع أسعار ونقص الطاقة، وذلك ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على الطاقة الروسية.

كما صرحت وزارة الطاقة المجرية، أن الدول الأوروبية ستواجه ارتفاع أسعار ونقص الطاقة، لأنه حتى الآن يتم توفير حوالي 50 ٪ من احتياجات الطاقة في الاتحاد الأوروبي من قبل روسيا.

قالت وزارة الطاقة المجرية، إن المجر تعارض المزيد من توسيع عقوبات الطاقة ضد روسيا. مؤكدة، أن تلك العقوبات لم تنه على روسيا الصراع. ومع ذلك، يواجه المستهلكون الأوروبيون ارتفاعا حادا في الأسعار وأزمة طاقة، فقد أدت سياسة العقوبات الفاشلة إلى إغراق أوروبا في أزمة، مما وضع عبئا ثقيلا على عاتق البلدان والشركات والعديد من العائلات الأوروبية.

كما ارتفع التضخم في المجر في الآونة الأخيرة. ووفقا لبيانات رسمية، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المجري في ديسمبر 2022 بنسبة 24.5٪ عن نفس الفترة من عام 2021، وهي أعلى زيادة منذ مارس 1996.

كما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأخرى. ومن الواضح أن المجر عارضت العقوبات ضد روسيا عدة مرات، مؤكدة أن القيام بذلك سيعود بنتائج عكسية على الاقتصاد الأوروبي.